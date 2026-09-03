Les HTC Vive Eagle arrivent en France avec l'ambition d'offrir une alternative crédible aux Ray-Ban Meta. Déjà commercialisées en Asie, ces premières lunettes connectées de la marque ont été adaptées aux morphologies européennes et gagnent plusieurs fonctions pour leur lancement dans l'Hexagone. Les commandes ouvrent ce 3 septembre à 469 euros, avant les premières livraisons prévues le 21 septembre.

Même recette que Meta…

Comme les Ray-Ban Meta, les Vive Eagle ne projettent aucune information devant les yeux. Leur technologie se concentre dans les branches avec des haut-parleurs ouverts, quatre microphones et une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels capable de filmer en 3K. Ces branches semblent toutefois légèrement plus épaisses que celles des Ray-Ban Meta.

La stabilisation électronique, le ralenti et le format vertical ciblent clairement les créateurs de contenus tandis que les verres Zeiss pourront être solaires, photochromiques ou correcteurs.