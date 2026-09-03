La série noire continue pour les mises à jour d’août de Windows 11. Sur certains PC ARM, le Patch Tuesday peut empêcher Teams et le nouvel Outlook de démarrer. Microsoft a confirmé le problème et propose déjà une solution temporaire.
Les ennuis n’en finissent plus pour Microsoft en cette fin d’été. À peine Outlook remis de la panne qui a perturbé le service le 31 août, un autre problème touche cette fois les PC Windows 11 ARM. Microsoft vient de reconnaître un bug apparu après le Patch Tuesday du 11 août : Teams et le nouvel Outlook peuvent refuser de s’ouvrir ou se fermer brutalement sur Windows 11 24H2, 25H2 et 26H1. Les Surface Pro 11 et Surface Laptop 7 font partie des machines susceptibles d’être touchées.
Une mise à jour du Microsoft Store pour remettre Teams et Outlook sur pied
Le bug apparaît après l’installation de KB5121003 sur Windows 11 24H2 et 25H2, ou de KB5121000 sur Windows 11 26H1. Microsoft l’a principalement observé sur des PC ARM neufs ou récemment réinstallés, qui ont déjà reçu les mises à jour de Windows sans avoir encore récupéré tous les composants distribués séparément par le Microsoft Store.
Dans cette configuration, Teams et le nouvel Outlook peuvent ne plus démarrer correctement. Outlook classique, Word et Excel ne sont en revanche pas concernés.
Teams et Outlook temporairement sauvés par… un composant dédié aux jeux
Microsoft indique avoir « atténué » le problème, mais Windows n’a pas encore reçu de correctif définitif. En attendant, la solution passe par le Microsoft Store : ouvrez-le, recherchez les mises à jour disponibles et installez Auto Super Resolution Package 1.0.19.0 ou une version ultérieure.
Ce paquet contient les composants nécessaires à Automatic Super Resolution (Auto SR), la fonction de Windows 11 qui s’appuie sur l’IA pour améliorer les performances et la qualité d’image dans les jeux compatibles.
Le lien avec Teams et le nouvel Outlook peut sembler étrange, mais il n’est pas totalement illogique. Auto SR intervient dans le traitement graphique de Windows, tandis que les deux applications s’appuient sur Edge WebView2 pour afficher leur interface. On peut donc envisager qu’une ancienne version du composant entre en conflit avec leur rendu graphique après les mises à jour d’août. Microsoft ne donne toutefois aucun détail sur la cause exacte du bug.
Le paquet est normalement mis à jour automatiquement par le Microsoft Store, ce qui explique pourquoi le problème touche davantage les PC neufs ou récemment réinstallés. Microsoft prévoit malgré tout un correctif directement dans Windows, sans avancer de date pour le moment.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.