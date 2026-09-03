Microsoft indique avoir « atténué » le problème, mais Windows n’a pas encore reçu de correctif définitif. En attendant, la solution passe par le Microsoft Store : ouvrez-le, recherchez les mises à jour disponibles et installez Auto Super Resolution Package 1.0.19.0 ou une version ultérieure.

Ce paquet contient les composants nécessaires à Automatic Super Resolution (Auto SR), la fonction de Windows 11 qui s’appuie sur l’IA pour améliorer les performances et la qualité d’image dans les jeux compatibles.

Le lien avec Teams et le nouvel Outlook peut sembler étrange, mais il n’est pas totalement illogique. Auto SR intervient dans le traitement graphique de Windows, tandis que les deux applications s’appuient sur Edge WebView2 pour afficher leur interface. On peut donc envisager qu’une ancienne version du composant entre en conflit avec leur rendu graphique après les mises à jour d’août. Microsoft ne donne toutefois aucun détail sur la cause exacte du bug.

Le paquet est normalement mis à jour automatiquement par le Microsoft Store, ce qui explique pourquoi le problème touche davantage les PC neufs ou récemment réinstallés. Microsoft prévoit malgré tout un correctif directement dans Windows, sans avancer de date pour le moment.