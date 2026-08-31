Il y a 8 mois, Redmond a essuyé la même panne ou presque, qui a touché Microsoft 365, référencée en interne MO1221364. L’infrastructure de service ne traitait alors pas le trafic comme prévu, selon Microsoft, qui avait résolu l’incident par un rééquilibrage du trafic et des travaux de restauration. De nombreuses organisations avaient subi des perturbations sur Outlook et sur l’accès au centre d’administration Microsoft 365 pendant ces deux jours.

Une autre panne, référencée EX1331830, s'est déclarée le 2 juin dernier et a frappé l'Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique simultanément. Des messages étaient restés bloqués pendant plus d’une heure, et les signatures d’erreur relevées par les techniciens pointaient un nombre de connexions simultanées trop élevé au niveau d'une forêt de ressources Active Directory, selon Tech Times.

Selon Bleeping Computer, l'incident de ce lundi s’ajoute à un troisième épisode survenu le 27 avril, sous la forme d’échecs de connexion à Outlook.com. Cette panne d’avril avait été provoquée par un changement apporté par Microsoft à l’un de ses propres services, selon plusieurs médias spécialisés américains.

Microsoft n’a pas précisé, à ce stade, si la panne de ce lundi partage une cause commune avec ces trois précédents incidents, tous survenus depuis janvier.