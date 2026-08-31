Microsoft Exchange Online et Outlook sont en panne depuis cet après-midi. De nombreux utilisateurs ne peuvent plus envoyer ni recevoir leurs messages, et le groupe teste un correctif après avoir isolé un problème d’authentification.
La panne a commencé vers 17h30, heure de Paris, ce lundi, selon Downdetector. Notre confrère TechCrunch rapporte que plus de 5 000 signalements avaient été déposés sur la plateforme américaine à 20 heures, heure de Paris. Les quelque 400 millions d’utilisateurs concernés rencontrent des retards ou des échecs d’envoi et de réception de messages, des erreurs d’authentification et des défaillances ponctuelles des fonctions de recherche et de gestion de boîte mail.
« Nous avons confirmé que les utilisateurs peuvent rencontrer une dégradation des fonctionnalités avec diverses fonctionnalités d'Exchange Online », a annoncé Microsoft, via son compte Microsoft 365 Status sur X, deux heures après le début de la panne. Elle a précisé, dans le message que vous pouvez lire ci-dessous, examiner les données de télémétrie de service et de diagnostic pour isoler la source du problème, et a renvoyé les administrateurs vers l’incident référencé EX1464935 dans le centre d’administration Microsoft 365 pour plus de détails.
Microsoft a isolé un problème d’authentification
« Nous avons identifié un problème avec un composant d'authentification », a écrit Microsoft dans une mise à jour ultérieure, relayée par TechCrunch. Un test de correctif est en cours sur une partie de l’infrastructure du groupe, avant un déploiement plus large si les résultats se confirment. Bleeping Computer a également rapporté de la part de Microsoft que l’entreprise a « isolé un motif d'échec commun sur les requêtes Exchange Online affectées, associé à l'authentification et à la connectivité du protocole ».
Microsoft n’avait communiqué, à l’heure où j’écris ces lignes, aucun délai de résolution complète, ni le nombre total de comptes professionnels concernés au-delà des signalements recensés par Downdetector.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif en option
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction USA
Exchange Online a connu plusieurs pannes en 2026
Il y a 8 mois, Redmond a essuyé la même panne ou presque, qui a touché Microsoft 365, référencée en interne MO1221364. L’infrastructure de service ne traitait alors pas le trafic comme prévu, selon Microsoft, qui avait résolu l’incident par un rééquilibrage du trafic et des travaux de restauration. De nombreuses organisations avaient subi des perturbations sur Outlook et sur l’accès au centre d’administration Microsoft 365 pendant ces deux jours.
Une autre panne, référencée EX1331830, s'est déclarée le 2 juin dernier et a frappé l'Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie-Pacifique simultanément. Des messages étaient restés bloqués pendant plus d’une heure, et les signatures d’erreur relevées par les techniciens pointaient un nombre de connexions simultanées trop élevé au niveau d'une forêt de ressources Active Directory, selon Tech Times.
Selon Bleeping Computer, l'incident de ce lundi s’ajoute à un troisième épisode survenu le 27 avril, sous la forme d’échecs de connexion à Outlook.com. Cette panne d’avril avait été provoquée par un changement apporté par Microsoft à l’un de ses propres services, selon plusieurs médias spécialisés américains.
Microsoft n’a pas précisé, à ce stade, si la panne de ce lundi partage une cause commune avec ces trois précédents incidents, tous survenus depuis janvier.
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