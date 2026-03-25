Sur les comptes Gmail et Yahoo configurés dans Outlook classique, la synchronisation pouvait s’arrêter net et afficher les erreurs 0x800CCC0E, 0x800CCC0F ou 0x80070057 à l’écran. Le blocage pouvait survenir aussi bien lors de l’envoi ou de la réception des messages qu’au moment de la mise à jour du compte.

Microsoft n’a pas détaillé l’origine exacte du bug, mais l’incident semble lié à un raté dans le processus de réauthentification. En principe, la boîte mail aurait alors dû afficher une nouvelle invite de connexion pour permettre de relancer l’accès au compte. Or, dans les cas signalés par l’éditeur, cette fenêtre n’apparaissait plus. Le compte restait donc bloqué, sans moyen évident de rétablir la synchronisation.

L’entreprise assure avoir depuis corrigé l’incident via une modification déployée dans le service Microsoft 365, censé permettre un retour à la normale pour les utilisateurs et utilisatrices touchés.