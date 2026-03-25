Depuis fin février, certains comptes Gmail et Yahoo ont cessé de se synchroniser dans Outlook classique. Microsoft assure avoir corrigé le problème, mais le retour à la normale peut encore prendre un peu de temps selon les comptes concernés.
Encore un bug pour Outlook classique. Depuis le 26 février, de nombreux utilisateurs et utilisatrices de Gmail et Yahoo ont vu la synchronisation de leurs mails s’interrompre sans explication, avec à la clé des codes d’erreur peu parlants et, surtout, aucune nouvelle invite d’authentification pour relancer la machine. Redmond a finalement confirmé le problème, puis déployé un correctif côté Microsoft 365. Tout n’est pas réglé pour autant puisque, dans certains cas, il faut encore attendre que l’ancien jeton d’authentification expire avant qu’Outlook ne propose à nouveau de se reconnecter au compte.
Un bug de synchronisation sur fond de réauthentification ratée
Sur les comptes Gmail et Yahoo configurés dans Outlook classique, la synchronisation pouvait s’arrêter net et afficher les erreurs 0x800CCC0E, 0x800CCC0F ou 0x80070057 à l’écran. Le blocage pouvait survenir aussi bien lors de l’envoi ou de la réception des messages qu’au moment de la mise à jour du compte.
Microsoft n’a pas détaillé l’origine exacte du bug, mais l’incident semble lié à un raté dans le processus de réauthentification. En principe, la boîte mail aurait alors dû afficher une nouvelle invite de connexion pour permettre de relancer l’accès au compte. Or, dans les cas signalés par l’éditeur, cette fenêtre n’apparaissait plus. Le compte restait donc bloqué, sans moyen évident de rétablir la synchronisation.
L’entreprise assure avoir depuis corrigé l’incident via une modification déployée dans le service Microsoft 365, censé permettre un retour à la normale pour les utilisateurs et utilisatrices touchés.
Le retour à la normale peut encore se faire attendre
C’est là tout le paradoxe de ce patch. Si le problème a bien été résolu vendredi dernier, Redmond reconnaît que ses effets ne sont pas immédiats pour tout le monde. Tant que l’ancien jeton OAuth n’a pas expiré, Outlook peut continuer à ne pas afficher de nouvelle invite de connexion. Microsoft précise qu’après un changement de mot de passe, il faut généralement attendre environ une heure avant qu’une reconnexion soit de nouveau proposée.
Pour forcer les choses, Microsoft renvoie aussi vers une solution de contournement en deux temps. La première consiste à passer par le Gestionnaire d’informations d’identification Windows pour supprimer les entrées génériques associées à MicrosoftOffice16_Data:OAUTH2, en repérant celles qui correspondent à tp_google_imap_Oauth2 ou tp_yahoo_imap_Oauth2, afin de pousser Outlook à redemander une authentification au redémarrage.
La seconde nécessitera de mettre les mains dans le cambouis. Si le passage par le Gestionnaire d’informations d’identification ne suffit pas, Microsoft recommande alors de supprimer, dans le Registre Windows, la sous-clé d’identité liée à l’adresse Gmail ou Yahoo qui ne se synchronise plus, sous HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Common\Identity\Identities.
Comme toujours avec ce type de manipulation, prudence, bien que Microsoft ait confirmé qu’elle ne supprimerait pas le compte lui-même.
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