Voilà une nouvelle illustration dans la guerre entre Elon Musk et Sam Altman. La compagnie de ce dernier coupe le robinet de l'éditeur de code IA récemment racheté par Elon Musk, Cursor.
Il y a deux semaines, SpaceX bouclait l'achat du spécialiste du codage assisté par IA Cursor, pour une somme gigantesque. Une pépite dorénavant sous la coupe de l'homme le plus riche du monde Elon Musk, et qui pâtit déjà de ce nouveau lien, puisque le milliardaire est l'ennemi juré de Sam Altman, le patron d'OpenAI. Un Sam Altman qui vient de mettre des bâtons dans les roues d'Elon Musk.
OpenAI annonce ne plus fournir ses modèles IA à Cursor, l'éditeur de code IA racheté par SpaceX
Cursor est ce qui se fait de mieux, ou presque, dans la génération de code par IA. Mais son modèle pourrait aujourd'hui être mis à mal, avec l'annonce d'OpenAI de couper l'accès de cet outil aux modèles IA développés par la firme de Sam Altman.
Les réactions ne sont pas faites attendre, et son assez contrastées. Du côté du co-fondateur de Cursor, Michael Truell, on explique être en lien direct avec OpenAI actuellement pour tenter de résoudre le problème. Anthropic de son côté a rapidement saisi l'occasion pour annoncer accroître sa collaboration avec Cursor.
OpenAI met en cause directement Elon Musk dans ses justifications
Mais évidemment, le coeur du problème, et la réaction la plus importante, est à chercher du côté d'Elon Musk. Car il est directement mis en cause dans la note de blog qui a communiqué cette décision.
« Nous faisons ce choix car nous ne pouvons pas être sûrs que SpaceX utilisera notre technologie dans le respect de nos conditions générales d'utilisation, compte tenu de notre expérience passée avec les entreprises d'Elon Musk, qui ont enfreint leurs contrats » a-t-il ainsi été expliqué.
Pour le moment, le patron de SpaceX s'est contenté de poster : « Je m'en fiche complètement. » Il a par ailleurs accusé Sam Altman et le président Greg Brockman d'être « indignes de confiance ». Ambiance.
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