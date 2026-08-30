Cursor est ce qui se fait de mieux, ou presque, dans la génération de code par IA. Mais son modèle pourrait aujourd'hui être mis à mal, avec l'annonce d'OpenAI de couper l'accès de cet outil aux modèles IA développés par la firme de Sam Altman.

Les réactions ne sont pas faites attendre, et son assez contrastées. Du côté du co-fondateur de Cursor, Michael Truell, on explique être en lien direct avec OpenAI actuellement pour tenter de résoudre le problème. Anthropic de son côté a rapidement saisi l'occasion pour annoncer accroître sa collaboration avec Cursor.