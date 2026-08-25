Aion repose sur une base Windows allégée que Microsoft nomme en interne Win3, plus rapide au démarrage mais qui abandonne le support des applications Win32 traditionnelles. Rappelez-vous la tolée que s'est prise Microsoft quand ils ont osé retirer le menu Démarrer au sein de Windows 8. Vous pensiez qu'ils avaient compris l'erreur ? Loin de là !

Le seul point d'entrée est un bouton Copilot, lequel ouvre un tableau de bord de démarrage avec une salutation et quelques raccourcis. Chaque question posée génère ensuite sa propre fenêtre. Elle dispose d'une icône construite selon le contexte, elle peut-être minimisée, fermée et rouverte comme n'importe quelle application classique. Mais si la conversation n'est plus active, elle n'existe plus.