Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’une API (Application Programming Interface) et à quoi sert-elle dans un service numérique ?

Une API est une interface qui définit comment deux logiciels peuvent échanger des données et des fonctions de manière standardisée. Elle sert à connecter des services entre eux (par exemple une appli mobile et un backend), sans exposer toute l’implémentation interne. Une bonne API précise les formats de données, les méthodes disponibles, et les règles d’authentification/autorisation. Elle facilite aussi l’intégration par des tiers, la maintenance et l’évolution du service. Dans un contexte de sécurité, elle limite ce qui est accessible et trace les accès via des clés, jetons ou signatures.

À quoi correspond une architecture « client-serveur » et en quoi impacte-t-elle les performances et la confidentialité ?

L’architecture client-serveur sépare l’interface utilisée côté appareil (le client) et les traitements/données centralisés côté serveur. Le client affiche, collecte des actions et envoie des requêtes ; le serveur répond, applique la logique métier et stocke souvent les informations. Cette séparation permet de mettre à jour rapidement les règles et fonctionnalités côté serveur, mais rend le service dépendant de la connexion réseau et de la latence. Sur la confidentialité, beaucoup dépend de ce qui est traité localement vs envoyé au serveur, et des mécanismes de chiffrement et de minimisation des données. Elle conditionne aussi la résilience : pannes, pics de charge et protections anti-abus se gèrent surtout côté serveur.

Quelle différence entre chiffrement « en transit » (TLS/HTTPS) et chiffrement « de bout en bout » (E2EE) ?

Le chiffrement en transit (TLS/HTTPS) protège les données pendant leur trajet entre un appareil et un serveur, empêchant un tiers sur le réseau de les lire. En revanche, le serveur peut généralement déchiffrer les contenus, puisqu’il termine la connexion TLS. Le chiffrement de bout en bout (E2EE) signifie que seuls les appareils des correspondants possèdent les clés permettant de lire le message : le serveur ne voit que des données chiffrées. L’E2EE renforce la confidentialité face aux fuites côté serveur, mais complique certaines fonctions (recherche serveur, modération automatique, sauvegardes lisibles). La différence tient donc surtout à qui a techniquement la capacité de déchiffrer les contenus.