Même prudence concernant le tarif. Les premiers contributeurs peuvent réserver le BluHub pour 59 dollars, contre un prix public annoncé à 129 dollars. À ce niveau, la proposition est séduisante, mais elle reste celle d’un produit en financement participatif, avec les incertitudes habituelles sur les délais, la finition et le SAV.



Les premières livraisons sont annoncées pour novembre 2026. Le BluHub présente donc une idée intéressante et plutôt originale, surtout à l’heure où plusieurs grands fabricants réduisent leur présence sur le marché du Blu-ray. Mais pour l’instant, mieux vaut le considérer comme un projet prometteur plutôt qu’un graveur Blu-ray à 59 dollars dont toutes les promesses seraient déjà acquises.