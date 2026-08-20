Un graveur Blu-ray, un hub USB et un lecteur de cartes réunis dans un boîtier en aluminium pour 59 dollars : le BluHub a de quoi intriguer. Le projet cartonne sur Kickstarter, mais plusieurs éléments invitent encore à la prudence.
Le BluHub promet de lire et graver Blu-ray, DVD et CD, tout en faisant office de hub USB. Sa fiche technique annonce quatre ports USB-A, des lecteurs SD et microSD, de l’USB 3.2 Gen 2 jusqu’à 10 Gbit/s et une alimentation directement par USB. Le tout prendrait place dans un boîtier en aluminium de 409 grammes.
Le design de ce lecteur Blu-ray est aussi assez inhabituel. Le capot supérieur, inspiré selon son créateur d’un « grand piano », permet d’exposer un disque pendant qu’un autre est utilisé dans le lecteur. Un choix avant tout esthétique : le second emplacement n’a aucune fonction de lecture.
Un succès Kickstarter à relativiser
La campagne Kickstarter de BluHub a largement dépassé son objectif initial, avec plus de 160 fois la somme demandée à mi-parcours. Le chiffre est spectaculaire, mais il mérite d’être remis en contexte : l’objectif de départ n’était que d’environ 700 dollars.
Autrement dit, ce multiplicateur donne une image un peu trompeuse de l’ampleur réelle du financement. Pour un produit électronique destiné à être fabriqué et expédié à l’international, un tel seuil relève surtout de l’objectif symbolique. Cela ne remet pas nécessairement en cause le sérieux du projet, mais rappelle qu’un succès Kickstarter ne garantit ni l’industrialisation ni la qualité du produit final.
Plusieurs questions restent encore sans réponse
La principale inconnue concerne le mécanisme Blu-ray lui-même. Le créateur ne communique pas encore sa référence exacte, alors qu’elle permettrait de vérifier précisément les formats supportés, le firmware utilisé ou encore les capacités réelles en matière d’Ultra HD Blu-ray.
La compatibilité avec les appareils mobiles mérite également d’être nuancée. Le BluHub peut être reconnu via USB OTG sur certains terminaux, mais cela ne signifie pas qu’un smartphone ou une tablette pourra lire sans difficulté un film Blu-ray commercial protégé.
Même prudence concernant le tarif. Les premiers contributeurs peuvent réserver le BluHub pour 59 dollars, contre un prix public annoncé à 129 dollars. À ce niveau, la proposition est séduisante, mais elle reste celle d’un produit en financement participatif, avec les incertitudes habituelles sur les délais, la finition et le SAV.
Les premières livraisons sont annoncées pour novembre 2026. Le BluHub présente donc une idée intéressante et plutôt originale, surtout à l’heure où plusieurs grands fabricants réduisent leur présence sur le marché du Blu-ray. Mais pour l’instant, mieux vaut le considérer comme un projet prometteur plutôt qu’un graveur Blu-ray à 59 dollars dont toutes les promesses seraient déjà acquises.
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