CosmoCube pourrait tenir dans une valise de cabine. Il est construit sur la plateforme SSTL-21 de Surrey Satellite Technology. Un radiomètre miniaturisé, fondé sur la technologie récente des systèmes sur puce radiofréquence, capte les fréquences entre 10 et 50 mégahertz, la plage occupée par le signal à 21 centimètres une fois décalé par l’expansion de l'’Univers.

En orbite lunaire, chaque tour dure deux heures, dont quarante minutes derrière la face cachée, à l’abri de toute interférence terrestre. Sur deux ans de mission, l’équipe doit collecter 1 000 heures de données cumulées.

L'’agence spatiale britannique, la UK Space Agency, a investi plus de 2,3 millions d’euros dans CosmoCube, complétés par des fonds de la Kavli Foundation et du Science and Technology Facilities Council, pour un budget total inférieur à 58 millions d’euros, le plafond fixé par l’appel exploratoire de l’Agence spatiale européenne pour ses missions dites mini-Fast, conçues pour coûter moins qu’un programme scientifique classique.

Un lancement est espéré dans les cinq prochaines années, après des prototypes déjà fonctionnels en laboratoire et des tests environnementaux en cours. Au-delà de ce signal, les données doivent éclairer le rôle de la matière noire dans la formation des premières étoiles et galaxies, un objectif porté notamment par David Bacon, professeur à l’université de Portsmouth et coauteur de l’étude.

