Ces basses fréquences intéressent particulièrement les scientifiques car elles proviennent de certaines des régions les plus anciennes et lointaines de l'univers, jusqu'ici largement inexplorées. De quoi ouvrir la voie à de nouvelles découvertes sur le cosmos. À terme, Africa2Moon ambitionne de déployer un réseau bien plus vaste : 55 antennes, une par nation africaine, sur la face cachée de la Lune, soit « l'endroit le plus silencieux, radio-parlant, aux abords de la Terre », résume Carla Mitchell, directrice de la mission.