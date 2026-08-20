Plusieurs campagnes successives utilisent très souvent le même numéro, une fausse offre LinkedIn ou une alerte bancaire frauduleuse, par exemple. Si votre numéro est touché, vous pouvez transférer gratuitement le message vers le 33700, la plateforme pilotée par les opérateurs mobiles et les pouvoirs publics. Sur WhatsApp, la fonction « signaler et bloquer » transmet en plus le numéro aux équipes de modération. Mais si vous bloquez tout simplement le numéro, c’est inefficace. Vous pouvez également limiter la casse en resserrant les réglages de confidentialité et réserver la photo, la description et la dernière connexion seulement à vos contacts enrefistrés. Sur Telegram, le réglage de confidentialité du numéro de téléphone propose une option « Personne », capable de masquer totalement ce numéro aux autres utilisateurs.

Enfin, une des premières choses à faire est de désobéir à la politesse. Si vous recevez un SMS d’un inconnu ou qui vous parle de but en blanc d'un sujet totalement hors-sol, ne répondez pas. De l’autre côté de l’écran, l’escroc ou l’IA entraînée en déduiront que votre numéro est inactif. Mieux encore, soyez directement agressif ou menaçant, cela prouvera que vous êtes insensible et invulnérable, et donc totalement hermétique à l’arnaque sentimentale.

