1 SMS sur 20, 1 appel sur 6 : en France et dans le monde, les arnaques gagnent du terrain

Bitdefender publie son rapport mondial 2026 sur les arnaques numériques. Les chiffres issus de 12 mois d'analyse brossent le portrait d'une filière criminelle organisée, qui opère sur tous les canaux en même temps.
En 2025, les escroqueries en ligne ont coûté environ 442 milliards de dollars aux consommateurs dans le monde. Ce n'est plus de la cybercriminalité artisanale,mais une vraie industrie structurée, avec des équipes, des rotations d'horaires, des scripts, et des indicateurs de performance.
En janvier, nous rapportions déjà qu'en France les boutiques frauduleuses avaient bondi de 235% fin 2025, et que les attaques dites "scam-yourself" avaient progressé de 170%. La tendance ne fait que s'accélérer. Le Global Scam Intelligence Report 2026 de Bitdefender confirme cette trajectoire à l'échelle mondiale, en s'appuyant sur l'analyse de 1,4 milliard de messages, 2,8 trillions d'URLs et près de 150 millions d'appels entrants.
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Le SMS et le téléphone, canaux de confiance devenus terrain de chasse
5,16% de l'ensemble du trafic SMS analysé présente des caractéristiques associées à des campagnes frauduleuses. Concrètement, 1 message sur 20 reçu sur un appareil est potentiellement lié à une arnaque. Ironiquement, le SMS reste un canal perçu comme fiable. Les banques, les services de livraison, les employeurs s'en servent quotidiennement. C'est donc logiquement une cible de choix.
Les fraudes financières dominent avec 36% des campagnes identifiées, devant l'entertainment (22%) et les fausses notifications de livraison (12%). En France, Bitdefender enregistre un pic d'activité particulièrement marqué en début d'année, avec une concentration forte en janvier-février, avant un reflux progressif jusqu'à l'été.
Les appels vocaux ne sont pas en reste. Sur les 150 millions d'appels analysés, plus de 23 millions ont été classés comme indésirables, soit environ 1 appel sur 6. Les données issues des "honeypots" (des leurres téléphoniques que Bitdefender place pour infiltrer les réseaux frauduleux) révèlent une organisation bien huilée. L'activité culmine du mardi au jeudi, avec des chutes de 70 à 80% le dimanche. Les appels malveillants durent en moyenne 3 minutes 36 secondes, et les tentatives de phishing vocal montent à 8 minutes, soit le temps nécessaire pour construire une narration convaincante et pousser la victime à agir.
Les jeunes adultes deux fois plus exposés, WhatsApp transformé en outil de fraude industrielle
Le rapport (PDF) bouscule aussi une idée reçue : ce ne sont plus les seniors qui sont les principales victimes. Les moins de 35 ans représentent 20% des cibles, contre 9,7% chez les plus de 55 ans. Les escrocs ont suivi leur audience vers les réseaux sociaux, les applications de messagerie et les environnements de jeu vidéo. L'enquête indépendante menée auprès de 7 000 consommateurs confirme qu'1 personne sur 7 (14%) déclare avoir été victime d'une arnaque au cours des douze derniers mois.
WhatsApp cristallise une bonne partie de ces nouvelles menaces. 60% des conversations à risque identifiées sur la plateforme provenaient de comptes "WhatsApp Business", parfois dotés d'un badge de vérification bleu. Ces derniers permettent aux escrocs d'automatiser les premières étapes de la mise en confiance, de gérer plusieurs centaines de conversations en parallèle, et de n'engager un opérateur humain que lorsque la victime est suffisamment réceptive. Bitdefender cite notamment la campagne "Vote pour mon enfant", où des victimes reçoivent un lien pour voter pour un enfant dans un concours de danse. Le site demande un numéro de téléphone et un "code de confirmation" qui s'avère être le code d'activation WhatsApp - entraînant la prise de contrôle complète du compte.
Il y a aussi les publicités frauduleuses sur les réseaux sociaux. 60 millions de personnes ont été exposées à des annonces trompeuses sur des plateformes comme Meta ou YouTube en 2025. Le taux d'interaction global avec ces emplacements malveillants atteint 36%, avec des pics à 53% pour les arnaques liées à la santé.