1 SMS sur 20, 1 appel sur 6 : en France et dans le monde, les arnaques gagnent du terrain

5,16% de l'ensemble du trafic SMS analysé présente des caractéristiques associées à des campagnes frauduleuses. Concrètement, 1 message sur 20 reçu sur un appareil est potentiellement lié à une arnaque. Ironiquement, le SMS reste un canal perçu comme fiable. Les banques, les services de livraison, les employeurs s'en servent quotidiennement. C'est donc logiquement une cible de choix.

Les fraudes financières dominent avec 36% des campagnes identifiées, devant l'entertainment (22%) et les fausses notifications de livraison (12%). En France, Bitdefender enregistre un pic d'activité particulièrement marqué en début d'année, avec une concentration forte en janvier-février, avant un reflux progressif jusqu'à l'été.

Les appels vocaux ne sont pas en reste. Sur les 150 millions d'appels analysés, plus de 23 millions ont été classés comme indésirables, soit environ 1 appel sur 6. Les données issues des "honeypots" (des leurres téléphoniques que Bitdefender place pour infiltrer les réseaux frauduleux) révèlent une organisation bien huilée. L'activité culmine du mardi au jeudi, avec des chutes de 70 à 80% le dimanche. Les appels malveillants durent en moyenne 3 minutes 36 secondes, et les tentatives de phishing vocal montent à 8 minutes, soit le temps nécessaire pour construire une narration convaincante et pousser la victime à agir.