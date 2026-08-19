Pour la première fois sur l'un de ses PC portables, Framework propose en effet un Laptop 12 en version « Pre-built » (c'est-à-dire assemblé et prêt à l'usage) animé par Fedora 44, qui est alors préinstallé avec l'environnement de bureau KDE Plasma. Une nouveauté qui porte visiblement de beaux fruits, puisque Framework a annoncé sur X que cette version Linux / Fedora de l'appareil était d'ores et déjà vendue à hauteur de 10 contre 1 face au modèle avec Windows 11 préinstallé.

Quoi qu'il en soit, l'autre grosse nouveauté apportée au Framework Laptop 12 n'est autre que son passage aux processeurs Intel Core de série 3 « Wildcat Lake ». Lancées en avril dernier, ces puces « non Ultra » se répandent peu à peu sur l'entrée et le milieu de gamme en reprenant à leur compte l'architecture utilisée par les puces « Panther Lake » (on y retrouve notamment les cœurs CPU Cougar Cove et Darkmont, ainsi que les mêmes cœurs GPU Xe3 et la même gravure en 1,8 nm Intel 18A), mais au travers de configurations plus rudimentaires.