Pour bien préparer la rentrée, Framework a annoncé hier une mise à jour matérielle majeure pour son petit PC portable 2-en-1 de 12 pouces. Le Framework Laptop 12 se dote entre autres de puces Intel Core de série 3 « Wildcat Lake » et d'une prise en charge du standard Thunderbolt 4… mais pas seulement.
Avec son nouveau Laptop 13 Pro, la startup californienne Framework tient (à un ou deux détails près, comme nous l'expliquions dans notre test) un équivalent de MacBook Pro sous Linux. Avec son Framework Laptop 12, elle nous propose désormais une sorte d'alternative, sous Linux là aussi, au MacBook Neo, le tout avec désormais une approche « clé en main » pour ceux qui le désirent.
Linux préinstallé sur le Laptop 12, via Fedora 44
Pour la première fois sur l'un de ses PC portables, Framework propose en effet un Laptop 12 en version « Pre-built » (c'est-à-dire assemblé et prêt à l'usage) animé par Fedora 44, qui est alors préinstallé avec l'environnement de bureau KDE Plasma. Une nouveauté qui porte visiblement de beaux fruits, puisque Framework a annoncé sur X que cette version Linux / Fedora de l'appareil était d'ores et déjà vendue à hauteur de 10 contre 1 face au modèle avec Windows 11 préinstallé.
Quoi qu'il en soit, l'autre grosse nouveauté apportée au Framework Laptop 12 n'est autre que son passage aux processeurs Intel Core de série 3 « Wildcat Lake ». Lancées en avril dernier, ces puces « non Ultra » se répandent peu à peu sur l'entrée et le milieu de gamme en reprenant à leur compte l'architecture utilisée par les puces « Panther Lake » (on y retrouve notamment les cœurs CPU Cougar Cove et Darkmont, ainsi que les mêmes cœurs GPU Xe3 et la même gravure en 1,8 nm Intel 18A), mais au travers de configurations plus rudimentaires.
Le Framework Laptop 12 se décline ainsi en version Core 3 304 (5 cœurs), Core 5 320 (6 cœurs) ou Core 7 350 (6 cœurs), pour arriver à une parité de performances avec les modèles d'entrée de gamme attendus à la rentrée prochaine et concurrencer efficacement le MacBook Neo. Framework explique par ailleurs que ces nouveaux processeurs permettent au Laptop 12 de gagner sensiblement en autonomie face à la précédente configuration « Raptor Lake ».
Framework compétitif
L'appareil évolue aussi en termes de connectiques. Ses deux baies d'extension USB-C arrière passent au standard Thunderbolt 4 pour monter en gamme, en vitesse et en polyvalence (prise en charge des eGPUs et de deux écrans 4K à 60 Hz, notamment). Les deux baies avant s'en tiennent par contre à de l’USB 3.2 Gen 2.
Framework évoque aussi de nouvelles options SODIMM côté mémoire vive, la possibilité d'ajouter jusqu'à 64 Go de RAM au total sur le petit Laptop 12, ou encore l'ajout d'un nouveau modem Wi-Fi 7 remplaçable. Pas de changement à signaler en termes de stockage par contre, mais il y a bien du neuf côté clavier, avec le passage à un rétroéclairage et l'ajout d'un lecteur d'empreintes digitales. Deux nouveautés proposées de série uniquement sur les meilleures configuration (Core 5 ou Core 7) du petit convertible de Framework.
Reste l'épineuse question du prix. Comme souvent, Framework est légèrement plus cher que la concurrence à configuration comparable, mais conserve l'énorme l'avantage de proposer une machine entièrement modulaire, réparable et évolutive.
Dans ce contexte, cette nouvelle mouture du Framework Laptop 12 est proposée à partir de 619 euros en France dans sa configuration Core 3 304, mais uniquement en version à assembler soi-même, livrée sans RAM, sans SSD, sans OS, sans chargeur et sans cartes d'extension USB-C. Pour une version préassemblée et pleinement fonctionnelle dès le déballage (avec Linux préinstallé), il faut cette fois compter 789 euros en prix de départ.
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