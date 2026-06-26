Par ailleurs, il reste toujours possible d'opter pour un SSD PCIe Gen 4 moins coûteux, au travers des barrettes Sandisk SN7100 et 850X également proposées en option par Framework.

La marque explique par contre, en toute transparence, que cette bonne nouvelle sur les SSD risque fort d'être contrebalancée dans les prochaines semaines par une hausse du prix des SoC. Dans ce cas, les tarifs du Framework Laptop 13 Pro seront revus à la hausse. On ignore toutefois si cette hausse de prix des processeurs est propre aux accords que Framework a négociés avec Intel… ou s'il s'agit d'une tendance généralisée à laquelle nous assisterons cet été.

À noter par ailleurs que le Framework Laptop 13 Pro arrivera un peu plus tard qu'initialement annoncé. Suite à des problèmes industriels, les premières livraisons sont décalées à la fin du mois de juillet… dans le meilleur des cas.