Fort d'un changement de fournisseur en SSD, Framework annonce une baisse de prix sur certaines configurations de son Framework Laptop 13 Pro… pile au moment où Apple hausse fortement le tarif de ses MacBook.
C'est ce que l'on appelle avoir le sens du timing. Alors qu'Apple augmente sensiblement le tarif de l'ensemble de ses MacBook, la petite startup qu'est encore Framework annonce pour sa part baisser le prix de certaines configurations de son nouveau Framework Laptop 13 Pro. Un PC portable que de nombreux observateurs présentent comme un « MacBook Pro sous Linux » et que nous devrions pouvoir tester sur Clubic dans le courant de l'été.
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Merci ADATA !
Dans le détail, on apprend que Framework a réussi à s'approvisionner auprès d'ADATA en SSD PCIe Gen 5 plus rapides et moins chers que ceux initialement prévus. Il s'agit en l'occurrence du modèle XPG MARS 970 que Framework proposera en versions 1 ou 2 To, note TechPowerUp. Et en l'occurrence, l'avantage est loin d'être négligeable, car le modèle 1 To coûte moins cher que l'ancien SSD de 500 Go prévu au départ par Framework.
« En réponse aux hausses de prix annoncées aujourd’hui par Apple, nous avons baissé le prix de certaines configurations du Framework Laptop 13 Pro » indique Framework avec une pointe de malice. « Nous avons réussi à nous procurer et à certifier des SSD de 5e génération d’ADATA, à la fois plus rapides et moins chers, et nous les proposons désormais dans notre édition DIY ! », ajoute Framework dans un post partagé sur X.
Un cas de figure atypique vu la conjoncture actuelle du marché de la mémoire, qui permet à Framework de faire un très joli geste : les précommandes existantes pour lesquelles un SSD de 5e génération a été sélectionné vont être automatiquement modifiées et leur prix sera réajusté. Mieux, si vous aviez opté pour un SSD PCIe Gen 5 de 500 Go, Framework explique que vous obtiendrez un SSD de 1 To à la place, avec un prix revu à la baisse du même coup.
Une bonne nouvelle… qui en cache peut-être une mauvaise pour cet été
Par ailleurs, il reste toujours possible d'opter pour un SSD PCIe Gen 4 moins coûteux, au travers des barrettes Sandisk SN7100 et 850X également proposées en option par Framework.
La marque explique par contre, en toute transparence, que cette bonne nouvelle sur les SSD risque fort d'être contrebalancée dans les prochaines semaines par une hausse du prix des SoC. Dans ce cas, les tarifs du Framework Laptop 13 Pro seront revus à la hausse. On ignore toutefois si cette hausse de prix des processeurs est propre aux accords que Framework a négociés avec Intel… ou s'il s'agit d'une tendance généralisée à laquelle nous assisterons cet été.
À noter par ailleurs que le Framework Laptop 13 Pro arrivera un peu plus tard qu'initialement annoncé. Suite à des problèmes industriels, les premières livraisons sont décalées à la fin du mois de juillet… dans le meilleur des cas.