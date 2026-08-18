SpaceX a officiellement bouclé le 14 août le rachat d'Anysphere, l'éditeur de Cursor, pour 60 milliards de dollars en actions, deux mois après avoir levé son option d'achat. Trois jours plus tard, la jeune pousse ouvrait la bêta d'Origin, sa propre plateforme d'hébergement de code, présentée en juin lors de sa conférence Compile. GitHub, propriété de Microsoft et choix consensuel des développeurs, a passé ce même lundi en panne mondiale. L'enchaînement est documenté par la page de statut du service, les annonces de Cursor et les décomptes de l'observatoire IncidentHub.

Origin ouvre sa bêta le jour où GitHub s'effondre

Une forge de code, pour situer, tient à la fois du coffre-fort et de l'atelier : on y range les versions successives d'un logiciel et on y relit les modifications des collègues avant de les fusionner. Origin reprend ce rôle en le repensant pour des usagers d'un genre nouveau, les agents de programmation, ces IA qui écrivent et poussent du code sans supervision humaine continue. La bêta, ouverte par vagues depuis le 17 août aux abonnés payants de Cursor (formules Pro, Teams et Enterprise), synchronise chaque dépôt avec GitHub en temps réel, ce dernier restant la référence tant que l'équipe n'en décide pas autrement. Les agents maison peuvent y créer leurs propres dépôts, les demandes de fusion s'empilent en série pour suivre la cadence des machines, et la disponibilité générale est annoncée pour l'automne. Lors de la démonstration de juin, la plateforme aurait encaissé 22,6 commits par seconde sur un dépôt unique, soit environ 81 000 poussées de code par heure (les chiffres viennent de Cursor et n'ont fait l'objet d'aucune mesure indépendante).