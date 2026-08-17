Tout le reste appartient encore au brouillard : aucun pourcentage, aucune date d'entrée en vigueur, aucun modèle concerné, l'ampleur de l'ajustement dépendra de négociations toujours en cours. AOC s'est montré à peine plus précis, en pointant le coût des puces et des cartes électroniques et en indiquant que la hausse varierait selon les produits. Deux discours prudents dans la forme, parfaitement clairs sur la direction.

La dalle est innocente, cherchez plutôt du côté des petits composants

Les dalles LCD et OLED, elles, affichent des prix stables. La facture s'alourdit à cause de tout ce qui gravite autour : cartes contrôleuses, puces de mise à l'échelle, alimentations, circuits imprimés et rétroéclairage. Cette électronique de l'ombre voit ses tarifs s'envoler dans le sillage de la pénurie de mémoire et de la flambée du cuivre. La filière LED chinoise a déjà notifié des augmentations de 3 à 15 % selon les segments, et la mémoire vive a plus que quadruplé en un an sur certains kits vendus en France.

La RAM et les SSD d'abord, puis les téléviseurs, dont la fin des prix planchers se profilait dès janvier, les cartes graphiques ensuite. Les moniteurs tombent désormais à leur tour, pendant que la même pénurie menace jusqu'au calendrier des prochaines consoles de salon.

Reste la question qui fâche : faut-il obéir à un vendeur qui joue les lanceurs d'alerte sur ses propres étiquettes ? L'intérêt commercial de KTC saute aux yeux (créer l'urgence remplit les paniers), et l'injonction mérite le sourire en coin qu'elle appelle. Le faisceau d'indices indépendants va pourtant dans son sens : AOC a déjà acté sa hausse, la filière composants aussi, et rien n'annonce une détente avant plusieurs trimestres.