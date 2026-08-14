En 2022, l’astrophysicien Christopher Reynolds, de l’université de Cambridge, avait obtenu une première estimation à partir d’observations du télescope Chandra de la NASA. Les astronomes avaient alors sous-évalué la puissance réelle du vent d’un facteur cent. Le rayon du trou noir de H1821+643 est pourtant plus de 100 millions de fois inférieur à celui de sa galaxie hôte.

À l’échelle de notre propre galaxie, l’exemple est plus modeste. Sagittarius A*, le trou noir au centre de la Voie lactée, alimente des colonnes de gaz chaud sur environ 500 années-lumière, soit 600 fois moins que le souffle mesuré autour de H1821+643. Contrairement aux croyances antérieures, ces vents galactiques dépassent largement les frontières de leur galaxie hôte.

Le trou noir absorbe par ailleurs de la matière à un rythme équivalent à 30 à 60 % de son taux maximal théorique. Cette efficacité nouvellement mesurée, comprise entre 1 et 10 %, rejoint désormais les valeurs attendues par de grandes simulations cosmologiques comme IllustrisTNG.

En parallèle, cette énergie non thermique équivaut à 8,4 % de l’énergie thermique totale de l’amas de galaxies environnant. Selon ces mêmes modèles, ce mécanisme de rétroaction régule la formation de nouvelles étoiles dans la galaxie hôte. Selon Satoshi Yamada, à l’origine de l’étude, « les trous noirs sont surtout connus pour aspirer la matière, mais ils éjectent aussi du gaz sous forme de vents puissants ». Toujours selon lui, « pour la première fois, nous avons montré que les trous noirs influencent l'environnement cosmique plus large à travers une onde de choc d'une puissance stupéfiante ».

