La division qu’elle laisse derrière elle génère, selon des estimations d’analystes compilées par Bloomberg, plus de 7,5 milliards de dollars de revenus annuels. Apple Pay constitue également un élément de fidélisation pour les utilisateurs d’iPhone. Jennifer Bailey a aussi contribué à développer Wallet, qui stocke désormais bien plus que des coordonnées bancaires. On peut y ranger des clés de maison, de voiture, de chambre d’hôtel, ainsi que des documents d’identité.