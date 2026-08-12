Un quart de siècle auprès de la marque à la pomme, une création utilisée par des dizaines de millions d’utilisateurs, la directrice d’Apple Pay s’en va et prend sa retraite. Par qui la remplacer ?
Jennifer Bailey, qui dirigeait Apple Pay et Wallet depuis le lancement du service en 2014, prendra sa retraite en octobre prochain. Elle aura passé plus de vingt-cinq ans au sein de l’entreprise. Son départ a été annoncé par Eddy Cue, responsable des services, dans une note interne adressée aux équipes.
Sous la direction de Jennifer, Apple Pay a changé la façon dont des centaines de millions d’utilisateurs paient - Eddy Cue.
Elle restera toutefois disponible dans un rôle de conseillère le temps de la transition, et un successeur doit être désigné avant son départ. Apple n’a pas souhaité faire de commentaire.
Un départ qui pèse
La division qu’elle laisse derrière elle génère, selon des estimations d’analystes compilées par Bloomberg, plus de 7,5 milliards de dollars de revenus annuels. Apple Pay constitue également un élément de fidélisation pour les utilisateurs d’iPhone. Jennifer Bailey a aussi contribué à développer Wallet, qui stocke désormais bien plus que des coordonnées bancaires. On peut y ranger des clés de maison, de voiture, de chambre d’hôtel, ainsi que des documents d’identité.
Apple Card et le service d’abonnement de renouvellement d’appareils récemment annoncé par la société sont également issus de cette même division. Avant Apple Pay, Bailey dirigeait la boutique en ligne d’Apple, qu’elle avait rejointe au début des années 2000 après avoir travaillé dans plusieurs entreprises du secteur internet.
Des personnes proches décrivent son départ comme une perte importante.
Une génération sur le départ
Apple fait face à ce que certains observateurs proches de l’entreprise décrivent comme un problème démographique. Une génération de cadres supérieurs, enrichis au fil de décennies passées dans l'entreprise, atteint l'âge de la retraite en même temps et n'a plus nécessairement besoin de travailler.
La directrice juridique Kate Adams prend elle aussi sa retraite cette année. La responsable des questions environnementales, Lisa Jackson, a quitté ses fonctions début 2026. L’ancien directeur financier Luca Maestri et le vétéran du marketing Phil Schiller ont quant à eux conservé des rôles moins importants, mais seraient proches de la sortie. Eddy Cue, la responsable du retail Deirdre O’Brien et le directeur marketing Greg Joswiak comptent chacun environ quarante ans de présence chez Apple.
Le changement le plus important à venir
Le changement le plus important interviendra le 1er septembre, date à laquelle Tim Cook cédera la direction générale à John Ternus pour devenir président exécutif. Ternus, 51 ans, a supervisé le hardware d’Apple pendant plus de vingt ans. Il devrait procéder à d’autres changements de personnel et a déjà intégré à son équipe un ancien responsable hardware à la retraite.
Le mouvement ne se limite pas aux plus hauts niveaux de la hiérarchie. Le studio de design d’Apple a perdu la quasi-totalité des designers issus de l’ère Jony Ive, un vide que Ternus a dit vouloir combler.
Par ailleurs, Josh Rosenstock, directeur principal des communications corporate, quitte également l’entreprise.
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