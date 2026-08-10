Côté admission, la barre monte d'un cran : 18 ans, un compte en règle et un abonnement Premium, Premium+ ou Premium Business actif. S'ajoutent 500 abonnés vérifiés et au moins 500 000 impressions d'utilisateurs vérifiés sur les 90 derniers jours (les réponses ne comptent pas). Seules les « impressions qualifiées » nourriront ensuite le compteur, c'est-à-dire des vues uniques d'abonnés payants ayant affiché au moins la moitié d'une publication dans leur fil principal. Un cinéma qui ne compterait que les spectateurs munis de la carte du club, en somme. Les versements tomberont toutes les deux semaines, à partir du 28 août, ou du 25 septembre pour les anciens membres qui candidateront dès l'ouverture du 8 septembre.

Trois ans de rustines pour un rapport de force inchangé

Le programme n'a jamais vraiment connu de régime de croisière. À l'été 2023, X abaissait déjà son seuil d'accès de 15 à 5 millions d'impressions pour élargir le vivier. À l'automne suivant, Elon Musk démonétisait les publications corrigées par une note de la communauté, officiellement pour cesser de récompenser la viralité des intox. En mars dernier, nouvelle salve : 90 jours de suspension pour les fausses vidéos de guerre générées par IA, et chasse aux comptes se faisant passer pour américains. La séquence s'est conclue par une marche arrière en quelques heures sur la pondération des impressions locales. À l'époque, la plateforme versait environ 8,50 dollars par million d'impressions, sans distinction d'origine ni de qualité. Le grand ménage d'août ressemble donc moins à une idée neuve qu'à un constat d'échec, formulé cette fois noir sur blanc.

En France, ce feuilleton fait écho à l'avis rendu en février par l'Autorité de la concurrence sur la dépendance structurelle des créateurs. Le gendarme de la concurrence y recensait quelque 150 000 professionnels, un marché estimé à 6,8 milliards d'euros en 2025, et surtout l'absence de toute obligation légale de partage des revenus pour les plateformes. L'institution visait d'abord la vidéo, YouTube, TikTok, Instagram et Twitch en tête, et X n'y figurait même pas parmi les acteurs incontournables. La démonstration s'applique pourtant trait pour trait au réseau d'Elon Musk : les règles se fixent d'un seul côté de la table, et de l'autre, on s'adapte ou l'on s'en va.