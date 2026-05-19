X vient de franchir un nouveau cap pour pousser ses utilisateurs vers l’abonnement payant. Une mesure majeure vient d’être discrètement mise en place, et elle risque de faire grincer des dents.
Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk en 2022, la plateforme a subi des changements drastiques, allant d’un changement de nom à une refonte totale de la politique de modération. Mais c’est sans doute l’introduction de l’offre Premium, incarnée par la fameuse coche bleue autrefois réservée aux comptes certifiés, qui a le plus bouleversé le réseau social.
Objectif : diversifier les revenus de l’entreprise, trop dépendante des recettes publicitaires selon le milliardaire. Et visiblement, elle n’a pas dit son dernier mot pour convaincre ses utilisateurs gratuits de passer à la caisse, révèle Engadget.
50 publications originales chaque jour
En effet, X a silencieusement modifié les limites d’utilisation applicables aux comptes non vérifiés. Désormais, les utilisateurs sans abonnement Premium sont restreints à 50 publications originales et 200 réponses par jour. Un plafond qui tranche radicalement avec l’ancienne limite, fixée à 2 400 publications quotidiennes. Cela équivaut, tout de même, à une réduction de plus de 95 % pour les posts originaux.
Ce sont des usagers de X, mais aussi de Reddit, qui ont repéré la mise à jour sur la page d’aide officielle de la plateforme. En cas de dépassement, X prévoit d’informer les utilisateurs via un message d’erreur précisant quelle limite a été atteinte.
Lutte contre les bots
La stratégie semble assumée : X oriente clairement ses utilisateurs vers son abonnement Premium, dont la formule la plus accessible est proposée à 3 euros par mois, soit 32 euros à l’année. Un prix d’appel que la plateforme espère suffisamment attractif pour convertir les récalcitrants.
C’est aussi une manière de mieux lutter contre les bots, car la mesure s’inscrit dans une série d’initiatives récentes visant à mieux contrôler l’activité sur le réseau. X a par exemple introduit la fonctionnalité « À propos de ce compte » en octobre 2025, qui permet de connaître le pays d’origine d’un profil.
Mais la pilule passe mal : sur X comme sur Reddit, nombreux sont ceux qui estiment que cette décision pourrait précipiter un peu plus la fuite des utilisateurs vers d’autres horizons.
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