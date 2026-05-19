La stratégie semble assumée : X oriente clairement ses utilisateurs vers son abonnement Premium, dont la formule la plus accessible est proposée à 3 euros par mois, soit 32 euros à l’année. Un prix d’appel que la plateforme espère suffisamment attractif pour convertir les récalcitrants.

C’est aussi une manière de mieux lutter contre les bots, car la mesure s’inscrit dans une série d’initiatives récentes visant à mieux contrôler l’activité sur le réseau. X a par exemple introduit la fonctionnalité « À propos de ce compte » en octobre 2025, qui permet de connaître le pays d’origine d’un profil.