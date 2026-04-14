X va (enfin !) s’employer à diminuer la rémunération des comptes qui abusent du clickbait. Une décision qui relance le débat sur le vol de contenu et les dérives du modèle payant adopté par la plateforme.
Face à une explosion des contenus racoleurs, le réseau X annonce sa volonté d’amorcer un virage stratégique. Le réseau social devrait réduire la rémunération des comptes abusant du clickbait et du repost massif. Une décision qui devrait assurer une timeline plus propre, mais qui soulève également un problème plus large, à savoir celui d’un modèle qui a lui-même favorisé ces dérives.
X veut privilégier le contenu original
Vous avez forcément déjà été « victimes » sur le réseau X de ces contenus racoleurs (et souvent copiés) sur votre timeline, de la part de comptes certifiés qui cherchent à générer de l’engagement pour engranger de précieux dollars. Après avoir largement encouragé leur propagation, la plateforme d’Elon Musk a décidé de s’attaquer à ces comptes qui « inondent la timeline » de contenus souvent sans intérêt. Concrètement, les rémunérations de ces profils ont déjà été réduites de 60 %, avec une nouvelle baisse prévue au fil des semaines à venir.
L’objectif est d’évincer autant que possible les publications multipliant les mentions « BREAKING », les rumeurs infondées, les reprises d’informations sans valeur ajoutée, les comptes repostant massivement des contenus d’autres créateurs… Le réseau reconnaît implicitement un problème devenu structurel, avec des pratiques qui ont fini par « évincer les vrais créateurs » et freiner l’émergence de nouveaux profils.
« Les reposts et commentaires resteront toujours un pilier central de X, mais notre programme de partage des revenus devrait inciter à produire du contenu original et de haute qualité qui apporte une nouvelle valeur à la Timeline » explique Nikita Bier, lequel ajoute qu’il est nécessaire de récompenser l’effort qui a été déployé pour créer quelque chose, et pas uniquement la personne qui l’a fait voyager le plus loin.
Alors oui, mais…
Si l’intention est on ne peut plus louable, difficile toutefois de ne pas voir une certaine forme d’ironie dans cette annonce. En effet, le système de monétisation et de certification payante mis en place ces dernières années par Elon Musk constitue précisément ce qui a largement contribué à amplifier le problème.
En permettant à n’importe quel utilisateur de devenir « créateur rémunéré », X a incité une course au clic permanente.
Depuis de longs mois déjà, on voit émerger des comptes publiant des dizaines, voire des centaines de posts par jour, optimisés dans un seul et unique but, à savoir engranger un maximum d’engagement. Ce sont précisément ces comptes que la plateforme souhaite progressivement pénaliser.
Bien sûr, voilà quelques années déjà que vitesse, volume et viralité priment sur la qualité en ce qui concerne les publications sur les réseaux sociaux. La pratique n’est pas propre au réseau X, loin de là, celle-ci est devenue une stratégie particulièrement rentable pour certains comptes, davantage souvent que la création originale.
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