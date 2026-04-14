L’objectif est d’évincer autant que possible les publications multipliant les mentions « BREAKING », les rumeurs infondées, les reprises d’informations sans valeur ajoutée, les comptes repostant massivement des contenus d’autres créateurs… Le réseau reconnaît implicitement un problème devenu structurel, avec des pratiques qui ont fini par « évincer les vrais créateurs » et freiner l’émergence de nouveaux profils.

« Les reposts et commentaires resteront toujours un pilier central de X, mais notre programme de partage des revenus devrait inciter à produire du contenu original et de haute qualité qui apporte une nouvelle valeur à la Timeline » explique Nikita Bier, lequel ajoute qu’il est nécessaire de récompenser l’effort qui a été déployé pour créer quelque chose, et pas uniquement la personne qui l’a fait voyager le plus loin.