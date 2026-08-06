Steve Huffman, directeur général de Reddit, a critiqué l’ancien système lors de l’annonce. Selon des propos cités par IBTimes UK, l’Automoderator était « difficile à apprendre, difficile à maintenir » pour la plupart des équipes bénévoles, dépendantes de règles de mots-clés fragiles que peu de monde savait entretenir. Des modérateurs du Mod Council Network, un groupe consultatif interne à Reddit, ont participé aux phases de test menées ces derniers mois. Reddit reconnaît toutefois que les communautés les plus vastes ou les plus complexes ne recevront pas l’outil immédiatement. Le déploiement complet attendra.

Le service compte aujourd’hui plus de 130 millions de visiteurs quotidiens et plus de 100 000 communautés actives. Le Rules Hub doit à terme absorber une partie des tâches confiées jusqu’ici à l’Automoderator, épaulé par deux dispositifs déjà en service, Post and Comment Guidance et Safety Filters. Le premier avertit les utilisateurs des règles applicables au moment de publier ou de commenter. Comme on vous en avait parlé il y a un mois, Reddit avait mobilisé l’intelligence artificielle pour repérer les faux comptes et les campagnes coordonnées, avec un délai de réaction ramené sous les cinq secondes entre la détection d’un compte suspect et la sanction.