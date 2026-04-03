Reddit a publié son changelog du 2 avril 2026 avec une série de mises à jour qui revoient navigation, confidentialité et modération. Parmi elles, la suppression définitive de r/all, le fil non filtré qui permettait de parcourir les publications populaires de toute la plateforme.
Reddit a officialisé le 2 avril la suppression de r/all, l'un de ses deux fils de découverte universels. L'« expérience » avait été annoncée en décembre 2025, puis confirmée en février par un administrateur sur r/help. La décision est désormais effective sur l'application iOS et Android, et sera déployée sur ordinateur dans la semaine.
Tous les liens vers r/all redirigent vers le fil personnel de l'utilisateur. Ceux qui voulaient voir ce qui montait sur l'ensemble de la plateforme devront se contenter de r/popular, seule option proposée par Reddit. Ironie du calendrier, puisque Steve Huffman, le P-.D.G, avait déclaré l'an dernier vouloir supprimer ce même fil.
Une série de changements déployés sur toutes les plateformes
Premier changement visible dès le 31 mars : les comptes automatisés affichent désormais un label « Application », pour que chacun sache s'il interagit avec un bot bienveillant ou une vraie personne.
Sur Android, le sélecteur de photos natif du système remplace l'outil intégré à l'application. Résultat, Reddit n'a plus besoin d'accéder à l'intégralité de la photothèque. Certaines fonctions disparaissent au passage, dont l'édition intégrée et la navigation étendue dans les dossiers.
Troisième nouveauté, une icône de manette de jeu fait son entrée dans la barre de navigation inférieure, à gauche du bouton « Créer », pour guider les utilisateurs vers le hub de jeux de la plateforme.
Côté confidentialité, les profils des utilisateurs de moins de 18 ans passent en mode verrouillé dès début avril, partout dans le monde. Plus d'abonnés possibles, et ces profils n'apparaissent plus dans les résultats des moteurs de recherche tiers.
La modération se voit dotée de deux options, avec d'abord un rôle de « conseiller » sur Android et ordinateur, pour ceux qui souhaitent rester dans une équipe de modération sans pouvoir prendre de décisions elles-mêmes. Ensuite, la mise à disposition immédiate d'outils de formation et d'intégration pour les nouveaux modérateurs.
Enfin, si vous attendiez les vidéos dans les commentaires, le déploiement commencera le 9 avril pour certaines communautés en accès anticipé et pour les profils marqués SFW.
r/all, le fil sans filtre de Reddit, est officiellement supprimé
C'est pourtant une seule partie du changelog qui retiendra le plus l'attention des habitués.
Reddit supprime r/all, au nom de ses « efforts continus pour simplifier Reddit et améliorer la personnalisation du flux d'accueil ». Tous les liens qui pointaient vers r/all redirigent désormais vers le fil personnel de l'utilisateur, et r/all n'apparaît plus dans la barre latérale, sur le site web comme dans l'application iOS.
La suppression s'est faite par étapes. En janvier, Reddit avait retiré r/all de ses applications mobiles en le qualifiant d'« expérience ». En décembre déjà, la plateforme avait annoncé ce retrait sans toutefois le présenter comme telle. En février, un administrateur avait finalement confirmé sur r/help que l'expérience était terminée et que la suppression était actée.
Reddit proposait jusqu'ici deux fils de découverte distincts.
r/popular affichait les publications populaires avec une curation plus stricte, en excluant les contenus déconseillés au travail.
r/all, lui, incluait ces contenus NSFW tout en filtrant uniquement les publications explicitement sexuelles.
Or Steve Huffman, le PDG de Reddit, avait déclaré l'an dernier que c'était r/popular que la plateforme allait « abandonner », au profit de flux plus personnalisés. Retournement de situation, in fine. r/popular survit et devient l'alternative officielle pour les contenus tendance, tandis que r/all disparaît.
Pour les utilisateurs d'old.reddit.com ou ceux dont les paramètres correspondent à l'ancienne expérience Reddit, r/all reste accessible comme prévu.
- Une très grande communauté (à condition de comprendre l'anglais)
- Des tonnes de sujets abordés