Premier changement visible dès le 31 mars : les comptes automatisés affichent désormais un label « Application », pour que chacun sache s'il interagit avec un bot bienveillant ou une vraie personne.

Sur Android, le sélecteur de photos natif du système remplace l'outil intégré à l'application. Résultat, Reddit n'a plus besoin d'accéder à l'intégralité de la photothèque. Certaines fonctions disparaissent au passage, dont l'édition intégrée et la navigation étendue dans les dossiers.

Troisième nouveauté, une icône de manette de jeu fait son entrée dans la barre de navigation inférieure, à gauche du bouton « Créer », pour guider les utilisateurs vers le hub de jeux de la plateforme.

Côté confidentialité, les profils des utilisateurs de moins de 18 ans passent en mode verrouillé dès début avril, partout dans le monde. Plus d'abonnés possibles, et ces profils n'apparaissent plus dans les résultats des moteurs de recherche tiers.

La modération se voit dotée de deux options, avec d'abord un rôle de « conseiller » sur Android et ordinateur, pour ceux qui souhaitent rester dans une équipe de modération sans pouvoir prendre de décisions elles-mêmes. Ensuite, la mise à disposition immédiate d'outils de formation et d'intégration pour les nouveaux modérateurs.

Enfin, si vous attendiez les vidéos dans les commentaires, le déploiement commencera le 9 avril pour certaines communautés en accès anticipé et pour les profils marqués SFW.