Atteindre ce seuil tout en augmentant ses prix n'est certainement pas anodin. Pour justifier la valeur de son abonnement et élargir sa base d'utilisateurs, Spotify a multiplié les ajouts ces derniers mois : contenu fitness, narrations de magazines, vente de billets de concert, livres physiques… La plateforme ne ressemble dorénavant plus au simple service de streaming musical qu'elle était à ses débuts. Cette stratégie semble porter ses fruits, les abonnés continuant d'affluer malgré la concurrence et les hausses tarifaires.

Spotify a également misé sur l'intelligence artificielle pour enrichir son offre. La plateforme a notamment lancé un outil de création de podcasts personnalisés à partir de différentes sources, ainsi que Studio by Spotify Labs, une application de bureau expérimentale au fonctionnement proche de celui de NotebookLM. Elle a par ailleurs déployé des outils de questions-réponses et de synthèse pour les podcasts, noué un partenariat avec ElevenLabs pour la création de livres audio, conclu un accord avec des labels afin de permettre la création de remixes par les fans, puis lancé plus récemment un assistant conversationnel permettant de piloter les contenus par de simples requêtes.