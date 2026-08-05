La plateforme suédoise Spotify vient de franchir pour la première fois le seuil des 300 millions d'abonnés payants. Une performance d'autant plus remarquable que des hausses de prix ont été appliquées dans plusieurs régions au cours de cette période.
Les chiffres du deuxième trimestre publiés ce mardi confirment la bonne santé de la plateforme de streaming musical. Spotify passe pour la première fois la barre des 300 millions d'abonnés payants, avec une progression de 9 % sur un an malgré des relèvements tarifaires dans plusieurs pays. La plateforme affiche simultanément 777 millions d'utilisateurs actifs mensuels, en hausse de 12 % sur la même période. Le chiffre d'affaires trimestriel atteint 4,8 milliards d'euros, soit 14 % de plus qu'un an auparavant.
300 millions d'abonnés payants : Spotify diversifie ses services pour séduire ses abonnés
Atteindre ce seuil tout en augmentant ses prix n'est certainement pas anodin. Pour justifier la valeur de son abonnement et élargir sa base d'utilisateurs, Spotify a multiplié les ajouts ces derniers mois : contenu fitness, narrations de magazines, vente de billets de concert, livres physiques… La plateforme ne ressemble dorénavant plus au simple service de streaming musical qu'elle était à ses débuts. Cette stratégie semble porter ses fruits, les abonnés continuant d'affluer malgré la concurrence et les hausses tarifaires.
Spotify a également misé sur l'intelligence artificielle pour enrichir son offre. La plateforme a notamment lancé un outil de création de podcasts personnalisés à partir de différentes sources, ainsi que Studio by Spotify Labs, une application de bureau expérimentale au fonctionnement proche de celui de NotebookLM. Elle a par ailleurs déployé des outils de questions-réponses et de synthèse pour les podcasts, noué un partenariat avec ElevenLabs pour la création de livres audio, conclu un accord avec des labels afin de permettre la création de remixes par les fans, puis lancé plus récemment un assistant conversationnel permettant de piloter les contenus par de simples requêtes.
Spotify doit composer avec la montée de la musique IA
La musique générée par IA continue toutefois de susciter des critiques. Une partie des utilisateurs déplore la présence croissante de ces contenus sur la plateforme. En réponse, Spotify a mis en place un système de vérification des artistes et un étiquetage facultatif des morceaux créés par intelligence artificielle. Ces mesures ne convainquent pas tous les internautes, certains préférant s'appuyer sur des services tiers comme SoullessMusic.com ou SlopTracker pour identifier et filtrer ces contenus.
Malgré ces « controverses », Spotify poursuit sa progression et compte désormais plus de 300 millions d'abonnés Premium. Faites-vous partie de ces utilisateurs ?