Spotify lance une nouvelle expérience dédiée au fitness, accessible directement depuis son application. La plateforme présente cette nouveauté comme une manière de rendre le temps passé sur le service plus utile et plus intentionnel.

Les utilisateurs gratuits et Premium ont désormais accès à des dizaines de playlists sélectionnées, ainsi qu’à des contenus d’entraînement guidé. Ces formats doivent permettre d’intégrer plus facilement une séance dans la journée, sans avoir à ouvrir une autre application dédiée au sport. Spotify veut ainsi réunir musique, audio, vidéo et exercices dans un même environnement.

Pour les abonnés Premium éligibles, la nouveauté la plus importante vient d’un partenariat avec Peloton. Ils peuvent accéder à plus de 1 400 cours à la demande, sans publicité, inclus dans leur abonnement actuel. Le catalogue couvre plusieurs pratiques : course en extérieur, renforcement musculaire, cardio, yoga et méditation. Spotify précise qu’aucun équipement spécialisé n’est nécessaire, ce qui rend ces séances accessibles à un public assez large.

Cette fonction est déjà disponible en France, en faisant une recherche spécifique avec le mot « fitness », comme nous avons pu le constater.