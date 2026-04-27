Spotify ne veut plus seulement accompagner vos séances de sport en musique. La plateforme ajoute désormais des cours vidéo et audio à son abonnement Premium, sans surcoût.
Spotify accompagne déjà des millions d’utilisateurs pendant leurs séances de sport, que ce soit pour courir, se motiver à la salle ou récupérer après l’effort. Mais la plateforme ne veut visiblement plus se contenter de fournir la bande-son. Après avoir élargi son offre aux podcasts, aux livres audio et à la vidéo, elle ouvre désormais une nouvelle porte dans son application. Cette fois, il ne s’agit pas seulement d’écouter, mais aussi de suivre des séances guidées directement depuis Spotify. Une évolution qui pourrait changer la manière dont les abonnés utilisent le service au quotidien, surtout pour celles et ceux qui lancent déjà leurs playlists avant d’enfiler leurs baskets.
Spotify : votre nouveau coach sportif disponible 24H/24
Spotify lance une nouvelle expérience dédiée au fitness, accessible directement depuis son application. La plateforme présente cette nouveauté comme une manière de rendre le temps passé sur le service plus utile et plus intentionnel.
Les utilisateurs gratuits et Premium ont désormais accès à des dizaines de playlists sélectionnées, ainsi qu’à des contenus d’entraînement guidé. Ces formats doivent permettre d’intégrer plus facilement une séance dans la journée, sans avoir à ouvrir une autre application dédiée au sport. Spotify veut ainsi réunir musique, audio, vidéo et exercices dans un même environnement.
Pour les abonnés Premium éligibles, la nouveauté la plus importante vient d’un partenariat avec Peloton. Ils peuvent accéder à plus de 1 400 cours à la demande, sans publicité, inclus dans leur abonnement actuel. Le catalogue couvre plusieurs pratiques : course en extérieur, renforcement musculaire, cardio, yoga et méditation. Spotify précise qu’aucun équipement spécialisé n’est nécessaire, ce qui rend ces séances accessibles à un public assez large.
Cette fonction est déjà disponible en France, en faisant une recherche spécifique avec le mot « fitness », comme nous avons pu le constater.
Un nouveau hub Fitness pour trouver sa prochaine séance
Spotify justifie ce virage par les usages déjà bien installés sur sa plateforme. Le service affirme que près de 70 % de ses abonnés Premium font du sport chaque mois. Il indique aussi que plus de 150 millions de playlists fitness sont actives dans le monde, utilisées pour se motiver, récupérer ou simplement se remettre en mouvement.
L’accès à ces contenus passe par un nouveau hub Fitness. Les cours et playlists peuvent ensuite être explorés selon l’humeur, les objectifs ou le type de séance recherché. Spotify précise que les entraînements sont principalement proposés en anglais, avec certaines options en espagnol et en allemand.
La plateforme met aussi en avant une expérience pensée pour fonctionner sur plusieurs appareils. Une séance vidéo peut être lancée sur un téléviseur, une sortie course peut se poursuivre en audio sur smartphone, et un moment de récupération peut être suivi depuis une enceinte connectée. Spotify veut donc s’installer avant, pendant et après l’effort, avec une promesse simple : ne plus seulement accompagner vos séances, mais commencer à les guider.