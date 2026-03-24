Au fil du temps, Spotify continue d’empiler les nouvelles fonctionnalités pour transformer son application de streaming en une véritable encyclopédie musicale.
Après les playlists pilotées par algorithme, la plateforme scandinave s’attaque désormais à un autre terrain, à savoir la compréhension fine des morceaux. Avec SongDNA, actuellement en bêta, le service de streaming ne se contente plus de nous faire écouter de la musique, il veut nous aider à la décortiquer. Derrière cette initiative, la volonté de donner à voir tout ce qui se cache derrière un titre.
Comme un arbre généalogique pour chaque morceau ?
Concrètement, SongDNA se présente comme une sorte d’arbre généalogique appliqué à chaque chanson. Depuis l’écran de lecture, on peut retrouver de nombreuses informations concernant le titre en question : les collaborateurs, les samples, les reprises, les influences… Pour Spotify, il s’agit de montrer que derrière un morceau se cache souvent un réseau complexe de créateurs et de références. Son ADN donc, en quelque sorte.
Spotify met ainsi en avant des informations beaucoup plus détaillées qu’auparavant, en s’appuyant notamment sur une base de données enrichie des samples et des reprises. Un producteur mène à un autre artiste, qui lui-même renvoie vers un sample plus ancien, et ainsi de suite…
Une logique de découverte qui laisse la part belle à l’exploration, qui vise à enrichir la culture de chacun, et possiblement à élargir les horizons musicaux.
Une fonction réservée aux utilisateurs Premium
Spotify explique que les informations affichées dans SongDNA reposent sur une combinaison d’informations fournies par les artistes et leurs équipes, lesquelles peuvent être complétées par des données issues de la communauté.
Ainsi, à mesure que l’expérience évolue, les équipes d’artistes et de labels éligibles peuvent consulter et gérer les éléments de SongDNA, afin de garder un contrôle direct sur la manière dont leur histoire musicale est racontée.
SongDNA vient en complément d’About the Song, une autre fonction lancée récemment sur certains marchés anglophones seulement, et qui permet de mieux comprendre l’histoire derrière la création d’un morceau musical. SongDNA se définit de son côté davantage comme une « expérience immersive et exploratoire », invitant les auditeurs à se plonger dans les entrailles d’un morceau.
La fonction SongDNA est actuellement en cours de déploiement auprès des utilisateurs payants sur iOS et Android à travers le monde. Toujours en version bêta, la fonctionnalité pourrait encore évoluer au fil des semaines avant une disponibilité plus large.