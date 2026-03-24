Spotify met ainsi en avant des informations beaucoup plus détaillées qu’auparavant, en s’appuyant notamment sur une base de données enrichie des samples et des reprises. Un producteur mène à un autre artiste, qui lui-même renvoie vers un sample plus ancien, et ainsi de suite…

Une logique de découverte qui laisse la part belle à l’exploration, qui vise à enrichir la culture de chacun, et possiblement à élargir les horizons musicaux.