Il ne faut pas s'y tromper : ce n'est pas un simple ajout de confort, c'est une manœuvre défensive indispensable. Jusqu'ici, Strava s'appuyait sur des acquisitions externes comme Runna ou The Breakaway pour fournir des plans structurés. Avec les « Instant Workouts », la plateforme tente de reprendre la main sur la valeur ajoutée du coaching, un terrain où elle se faisait dangereusement distancer par les montres connectées. Garmin propose depuis des lustres des suggestions quotidiennes basées sur la charge d'entraînement et la variabilité cardiaque, Fitbit vient de lancer son propre coach conversationnel.

L'approche de Strava se veut cependant plus flexible, visant une cible moins obsédée par la métrique physiologique pure que par la motivation. Là où une montre Garmin vous hurlera dessus parce que votre « statut d'entraînement » est improductif, Strava parie sur une approche plus ludique et moins culpabilisante. C'est une réponse directe à la « fatigue de la donnée » : plutôt que de vous noyer sous des graphiques de VO2 Max, l'application vous donne simplement quelque chose à faire.