L'affrontement débute fin septembre 2025 avec une action en justice lancée par Strava contre le fabricant de montres. Déposée au tribunal du Colorado, la plainte reproche à Garmin d'avoir détourné deux innovations protégées par des brevets : les segments et les cartes de chaleur.

La réponse de Garmin ne s'est évidemment pas fait attendre. Plutôt que de se défendre uniquement devant les juges, le fabricant américain impose désormais de nouvelles conditions aux applications tierces, dont Strava, à savoir afficher le logo Garmin de manière bien visible sur toutes les données issues de ses montres, qu'il s'agisse de cartes, graphiques, classements ou statistiques dans la partie immédiatement visible de l'écran. Une contrainte que Strava refuse catégoriquement, estimant qu'elle s'apparente à « une publicité forcée » et qu'elle porte atteinte à son indépendance.

Sans surprise, ce refus a conduit Garmin à brandir une menace potentiellement bien plus lourde de conséquence : supprimer l'accès à son API, ce pont permettant le transfert automatisé des activités vers Strava. La date butoir étant actuellement fixée au 1ᵉʳ novembre 2025, nombre d'utilisateurs sont à juste titre inquiets.