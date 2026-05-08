Accessible depuis la page d'accueil de l'application ou via la barre de recherche, le DJ IA combine trois technologies. La première est le moteur de personnalisation de Spotify, qui analyse l'historique d'écoute pour composer une sélection sur mesure, mêlant titres récents, anciens favoris et découvertes. La deuxième repose sur l'IA générative, utilisée à l'origine avec la technologie d'OpenAI, pour produire des commentaires contextuels sur les morceaux et les artistes. La troisième est une plateforme de voix synthétique, issue du rachat de la société Sonantic en 2022, qui restitue une voix d'une fluidité remarquable.

Depuis mai 2025, le DJ accepte également les requêtes vocales et textuelles. L'utilisateur peut interrompre la session à tout moment pour formuler une demande : une ambiance, un genre, un artiste, une activité. Des formulations comme « surprends-moi avec des titres indie que je n'ai jamais entendus » ou « donne-moi de l'électro pour une course à pied » orientent instantanément la sélection. L'engagement des auditeurs avec cette fonctionnalité a pratiquement doublé en un an, selon Spotify.

Pour garantir une expérience authentique dans chaque langue, Spotify a conçu quatre nouvelles personnalités distinctes. Pour nous autres français, c'est Maïa qui prend le micro, décrite comme « cool et naturelle, qui traite chaque auditeur comme un ami qui a déjà bon goût ». Ben assure la version allemande avec une voix « chaleureuse et présente », Alex incarne l'italien avec une approche « ancrée, entre connaissance et ressenti musical », et Dani porte le portugais brésilien avec une énergie « toujours une chanson d'avance sur le moment ». Un discours qui sent bon le marketing, mais on verra à l'usage si ces personnalités se vérifient à l'usage.