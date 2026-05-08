Lancé en 2023 en anglais, le DJ IA de Spotify s'invite enfin dans la langue de Molière. La fonctionnalité débarque aujourd'hui pour les abonnés Premium français, allemands, italiens et brésiliens.
Depuis son lancement en février 2023, le DJ IA de Spotify a séduit 94 millions d'utilisateurs Premium à travers le monde. Le principe est simple : une voix générée par intelligence artificielle prend les commandes de la session d'écoute, enchaîne les titres en fonction des goûts de chaque auditeur, glisse quelques anecdotes sur les artistes, et ajuste le programme en temps réel. Une sorte de radio ultra-personnalisée, sans publicité et sans animateur humain. Jusqu'ici réservée aux anglophones dans sa version la plus aboutie, la fonctionnalité franchit aujourd'hui une étape importante : elle s'exprime désormais en français, en allemand, en italien et en portugais brésilien, et s'étend à de nouveaux marchés pour atteindre plus de 75 pays au total.
Découvrez Maïa, votre nouvelle DJ personnelle disponible jour et nuit
Accessible depuis la page d'accueil de l'application ou via la barre de recherche, le DJ IA combine trois technologies. La première est le moteur de personnalisation de Spotify, qui analyse l'historique d'écoute pour composer une sélection sur mesure, mêlant titres récents, anciens favoris et découvertes. La deuxième repose sur l'IA générative, utilisée à l'origine avec la technologie d'OpenAI, pour produire des commentaires contextuels sur les morceaux et les artistes. La troisième est une plateforme de voix synthétique, issue du rachat de la société Sonantic en 2022, qui restitue une voix d'une fluidité remarquable.
Depuis mai 2025, le DJ accepte également les requêtes vocales et textuelles. L'utilisateur peut interrompre la session à tout moment pour formuler une demande : une ambiance, un genre, un artiste, une activité. Des formulations comme « surprends-moi avec des titres indie que je n'ai jamais entendus » ou « donne-moi de l'électro pour une course à pied » orientent instantanément la sélection. L'engagement des auditeurs avec cette fonctionnalité a pratiquement doublé en un an, selon Spotify.
Pour garantir une expérience authentique dans chaque langue, Spotify a conçu quatre nouvelles personnalités distinctes. Pour nous autres français, c'est Maïa qui prend le micro, décrite comme « cool et naturelle, qui traite chaque auditeur comme un ami qui a déjà bon goût ». Ben assure la version allemande avec une voix « chaleureuse et présente », Alex incarne l'italien avec une approche « ancrée, entre connaissance et ressenti musical », et Dani porte le portugais brésilien avec une énergie « toujours une chanson d'avance sur le moment ». Un discours qui sent bon le marketing, mais on verra à l'usage si ces personnalités se vérifient à l'usage.
Toujours plus d'IA dans Spotify
Ce déploiement s'inscrit dans une stratégie plus large. Spotify multiplie les fonctionnalités alimentées par l'intelligence artificielle : playlists générées à la demande, recommandations contextuelles, et depuis peu une intégration avec Claude, l'assistant d'Anthropic, pour des suggestions musicales dans un environnement conversationnel. Le DJ IA reste néanmoins la vitrine la plus visible de ces ambitions, celle qui transforme le plus concrètement l'expérience d'écoute au quotidien.
La fonctionnalité reste en version bêta et ne couvre pas encore les podcasts ou les livres audio. Pour y accéder, il suffit de disposer d'un abonnement Premium et d'une application à jour. La langue du DJ se sélectionne directement depuis le menu de la carte DJ dans l'interface. Pour les utilisateurs français qui patientaient depuis trois ans, Maïa est enfin là pour leur faire découvrir ses pépites du moment.