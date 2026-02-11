Dans une récente publication parue sur X.com, YouTube Music a annoncé le lancement de l'outil « AI Playlist ». Son fonctionnement est tout simple : il suffit de cliquer sur le bouton de création de playlist, de sélectionner cette option et d'expliquer de vive voix ou à l'écrit le genre musical ou l'ambiance sonore à mettre à l'honneur. L'IA prendra alors quelques secondes pour créer une liste de lecture personnalisée.