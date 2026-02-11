YouTube Music permettait déjà de générer des radios personnalisées grâce à l'IA. La plateforme de streaming musical s'attelle désormais à la création intelligente de listes de lecture.
Grâce à son intégration sur les appareils Android, YouTube Music a battu l'an passé des records de téléchargements sur le Play Store. Le service, qui a récemment supprimé l'accès aux paroles de chansons à ses utilisateurs gratuits, poursuit son évolution en déployant de nombreuses nouvelles fonctions : recherche dans les listes de lecture, échantillons de chansons, option « Speed Dial » et bien plus encore. Elle mise aujourd'hui sur l'IA pour perfectionner les playlists de ses abonnés.
La génération de playlists IA débarque dans YouTube Music
En 2024, Youtube Music a lancé « Ask Music », une option permettant à ses abonnés Premium d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer des radios. Les utilisateurs pouvaient notamment indiquer en langage naturel ou avec quelques mots-clés ce qu'ils souhaitaient écouter. Désormais la plateforme va plus loin en développant une fonction similaire, capable, cette fois-ci, de créer des playlists.
Dans une récente publication parue sur X.com, YouTube Music a annoncé le lancement de l'outil « AI Playlist ». Son fonctionnement est tout simple : il suffit de cliquer sur le bouton de création de playlist, de sélectionner cette option et d'expliquer de vive voix ou à l'écrit le genre musical ou l'ambiance sonore à mettre à l'honneur. L'IA prendra alors quelques secondes pour créer une liste de lecture personnalisée.
Une option réservée aux abonnés Premium
Les plateformes de streaming musical misent de plus en plus sur l'IA pour améliorer leurs fonctionnalités et se distinguer de la concurrence. Cette nouveauté lancée par YouTube Music vient sans doute en réponse aux dernières avancées de Spotify, qui a annoncé fin janvier le déploiement outre-Atlantique de la très attendue option « Prompted Playlist ».
La fonction « AI Playlist » n'est, pour l'instant, accessible qu'aux abonnés Premium et uniquement en version mobile, sur iOS ou Android. Hormis le mode d'emploi, la plateforme YouTube Music n'a pas partagé plus d'informations sur les options prévues : impossible donc de savoir, par exemple, combien de morceaux seront, par défaut, inclus dans les listes de lectures ou si l'utilisateur pourra faire des modifications pour améliorer le résultat obtenu.