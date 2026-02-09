Ayant dépassé le cap des 5 milliards de téléchargements sur le Play Store, YouTube Music ne lésine pas sur les évolutions : recherche au sein des playlists, échantillons de chansons sur les pages Artistes, nouvelle section Speed Dial et bien d'autres. Pour accélérer sa monétisation, la plateforme n'hésite pas non plus à restreindre des fonctions autrefois gratuites pour avantager son offre payante. Une décision qui ne devrait pas plaire à tout le monde.