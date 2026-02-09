Pour attirer davantage d'utilisateurs vers ses plans premium, YouTube Music n'hésite pas à raboter son offre gratuite en restreignant l'accès aux paroles des chansons.
Ayant dépassé le cap des 5 milliards de téléchargements sur le Play Store, YouTube Music ne lésine pas sur les évolutions : recherche au sein des playlists, échantillons de chansons sur les pages Artistes, nouvelle section Speed Dial et bien d'autres. Pour accélérer sa monétisation, la plateforme n'hésite pas non plus à restreindre des fonctions autrefois gratuites pour avantager son offre payante. Une décision qui ne devrait pas plaire à tout le monde.
Les paroles retirées de l'offre gratuite YouTube Music
En septembre 2025, YouTube Music avait restreint l'accès aux paroles de chansons pour certains utilisateurs gratuits, un test qui était loin d'avoir fait l'unanimité. Loin d'être découragée, l'équipe en charge du développement de la plateforme a décidé d'étendre la suppression de cette fonction appréciée à un plus grand nombre de comptes.
Depuis quelques jours, de nombreux utilisateurs se plaignent en effet sur Reddit de ne plus pouvoir lire les paroles de leurs chansons favorites. Seuls cinq visionnages sont permis avant que la plateforme ne floute les textes et n'affiche un encart les incitant à passer en mode premium.
Une décision controversée
Pour l'instant, la limitation ne semble pas encore affecter tous les utilisateurs gratuits : certaines régions peuvent encore accéder aux paroles sans restriction. Mais à terme, hélas, seuls les abonnés payants devraient pouvoir en profiter. La décision de YouTube Music est d'autant plus surprenante que son grand concurrent Spotify a déjà tenté une approche similaire avant de rétropédaler.
Non contente de proposer gratuitement les paroles des morceaux à tous, la firme suédoise vient même d'introduire une nouvelle option de traduction et un mode hors-ligne pour sa fonction Lyrics. Des nouveautés qui devraient faire de l'œil aux utilisateurs gratuits de YouTube Music et faire perdre du terrain à ce service.
L'équipe de YouTube Music reviendra-t-elle sur sa décision ? Rien n'est moins sûr, d'autant que du côté de YouTube, la tendance est également à la restriction. Reste à savoir si cette stratégie sera payante ou si elle convaincra au contraire les utilisateurs gratuits d'aller voir ailleurs.