Spotify veut désormais nous faire écouter… des articles de presse. La plateforme suédoise expérimente actuellement un nouveau format audio capable de transformer certains contenus écrits en véritables expériences d’écoute.
Chez Spotify, la stratégie est claire depuis plusieurs années, avec la ferme volonté de devenir bien plus qu’une simple application musicale. Après les podcasts, les livres audio et même la vidéo, la firme suédoise annonce le lancement d’un test autour des « narrated articles », autrement dit des articles narrés accessibles directement depuis l’application.
Spotify transforme les articles en contenus audio
L’idée est simple sur le papier, à savoir permettre aux utilisateurs Premium d’écouter des articles issus de magazines et de médias partenaires comme ils écouteraient un audiobook ou un podcast. Le tout avec une interface parfaitement intégrée à l’écosystème Spotify, évidemment.
Cette nouvelle expérimentation repose notamment sur un partenariat avec la société ElevenLabs, spécialisée dans les voix générées par intelligence artificielle.
Les articles de certains magazines partenaires (Vogue, Rolling Stone, Variety, Vibe…) peuvent ainsi être convertis en contenus audio via des voix de synthèse annoncées comme « particulièrement naturelles ».
Gare à votre quota mensuel d'audiobook
Spotify précise toutefois qu’il s’agit encore d’une phase de test limitée, avec des articles audio accessibles pour certains utilisateurs Premium seulement, et en langue anglaise.
Aussi, comme évoqué par Engadget, les abonnés peuvent librement écouter ces contenus comme ils le feraient avec un audiobook classique, avec un temps d’écoute qui sera décompté de leur quota mensuel. Pour rappel, l’abonnement Premium de Spotify inclut depuis quelques mois déjà jusqu’à 15 heures d’écoute de livres audio par mois.
Avec cette nouveauté, le géant suédois cherche visiblement à brouiller un peu plus les frontières entre podcast, presse numérique et audiobook, dans l’espoir de retenir ses utilisateurs (encore) plus longtemps au sein de son écosystème audio.
Entre deux morceaux de Dua Lipa et un épisode de podcast, Spotify aimerait donc (aussi) devenir l’endroit où l’on consomme de l’information. A voir maintenant si la fonctionnalité sera démocratisée rapidement… et si les utilisateurs adhéreront réellement à ce concept de magazine audio.
Rappelons que Spotify a également déployé tout récemment une large collection de vidéos de fitness accessibles à ses utilisateurs, pour leur permettre de réaliser des exercices de musculation, de yoga ou encore de méditation, directement depuis l'application.