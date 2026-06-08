Et si un jour vous pouviez regarder le concert de votre artiste favori directement sur Spotify ? Eh bien, c'est une possibilité qui pourrait bientôt arriver.
Spotify est clairement l'acteur majeur du streaming musical à l'heure actuel, devant des concurrents comme Deezer ou Apple Music. Et pour maintenir sa place prépondérante, l'entreprise suédoise ne cesse de se diversifier, que ce soit en direction des « magazines audio » ou de la génération de podcasts personnalisés grâce à l'IA. À l'avenir, les concerts en live pourraient aussi être une nouvelle option de la plateforme.
Spotify prend contact avec des organisateurs pour retransmettre en live des concerts
Il y aura bientôt absolument tout sur Spotify semble-t-il. En effet, Bloomberg nous apprend aujourd'hui que la plateforme a commencé à prendre contact avec des organisateurs pour devenir aussi un diffuseur.
« Selon des sources proches des négociations, le géant du streaming aurait pris contact avec des organisateurs de concerts afin d'obtenir les droits de diffusion en direct de festivals de musique » explique ainsi Bloomberg. À noter que Spotify n'est pas totalement neuf dans l'exercice, et a déjà retransmis des événements, comme par exemple un show de Dua Lipa organisé à Mexico City.
Le spécialiste du streaming musical veut plus de vidéos sur la plateforme
Spotify arriverait ici dans une activité qui existe déjà chez d'autres concurrents. YouTube ainsi diffuse depuis déjà un certain temps des concerts d'artiste, des festivals, mais aussi des événements spéciaux. À un niveau moindre, Disney+ et Hulu sont eux aussi présents dans ce domaine.
Pour Spotify, ce nouveau projet s'intègre dans sa volonté de diffuser plus de contenu vidéo. La plateforme pousse ainsi beaucoup en ce moment ses podcasters à privilégier le format vidéo. Se mettre à diffuser des contenus en direct lui permettrait d'accroître cette activité, qui est particulièrement propice pour augmenter les revenus publicitaires (le secteur publicité a été un des rares à connaître un recul au premier trimestre de cette année chez Spotify).