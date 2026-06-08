Il y aura bientôt absolument tout sur Spotify semble-t-il. En effet, Bloomberg nous apprend aujourd'hui que la plateforme a commencé à prendre contact avec des organisateurs pour devenir aussi un diffuseur.

« Selon des sources proches des négociations, le géant du streaming aurait pris contact avec des organisateurs de concerts afin d'obtenir les droits de diffusion en direct de festivals de musique » explique ainsi Bloomberg. À noter que Spotify n'est pas totalement neuf dans l'exercice, et a déjà retransmis des événements, comme par exemple un show de Dua Lipa organisé à Mexico City.