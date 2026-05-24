L'intelligence artificielle continue d'être proposée comme un outil pouvant enrichir les contenus. Cette fois, c'est Spotify qui offre une fonctionnalité utilisant IA.
L'intelligence artificielle n'a pas bonne presse habituellement du côté de Spotify, qui dit lutter contre les pistes audios générées par IA, qui feraient mal aux véritables créateurs humains. Mais cette technologie peut aussi offrir de nouvelles fonctionnalités intéressantes sur la plateforme, comme la possibilité de remixer des morceaux existants. Et à l'avenir, l'IA pourra aussi vous offrir des podcasts.
Spotify va vous permettre de créer un podcast personnalisé avec un simple prompt
Des podcasts à volonté, sur des sujets très précis qui vous intéressent ? Ça sera possible à l'avenir avec Spotify, qui met au monde une fonctionnalité « Personal podcast », qui s'appuie sur l'intelligence artificielle.
Comme vous pouvez le voir avec la vidéo ci-dessous, une fois la fonctionnalité choisie, il suffit de taper un simple prompt dans la fenêtre pour obtenir un podcast sur un sujet particulier. L'exemple offert nous montre un utilisateur qui souhaite générer un podcast l'informant de la météo du jour, des concerts qui correspondent à ses goûts ainsi que des nouvelles sur l'actualité technologique.
Il sera possible d'enrichir sa demande avec certaines fonctionnalités
Cette fonction, qui offre la possibilité de créer un podcast avec un simple prompt, peut par ailleurs être enrichie en donnant plus d'informations à l'intelligence artificielle, notamment en lui ajoutant des fichiers PDF. Il est aussi possible de choisir la fréquence des mises à jour, ainsi que de choisir une voix en particulier.
Chaque génération de podcast demandera l'utilisation d'un certain nombre de crédits. On ne sait pour l'instant pas combien de crédits coûtera un podcast, ni quel type d'accès est prévu à cette fonction pour ses utilisateurs payants. On devrait avoir prochainement plus d'informations, puisque le début du déploiement est prévu pour le mois prochain, chez les abonnés payants Spotify aux États-Unis.