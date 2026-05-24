Des podcasts à volonté, sur des sujets très précis qui vous intéressent ? Ça sera possible à l'avenir avec Spotify, qui met au monde une fonctionnalité « Personal podcast », qui s'appuie sur l'intelligence artificielle.

Comme vous pouvez le voir avec la vidéo ci-dessous, une fois la fonctionnalité choisie, il suffit de taper un simple prompt dans la fenêtre pour obtenir un podcast sur un sujet particulier. L'exemple offert nous montre un utilisateur qui souhaite générer un podcast l'informant de la météo du jour, des concerts qui correspondent à ses goûts ainsi que des nouvelles sur l'actualité technologique.