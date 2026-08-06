Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’une trace ETW au format ETL, et à quoi sert-elle pour diagnostiquer un ralentissement sous Windows 11 ?

ETW (Event Tracing for Windows) est un mécanisme de télémétrie bas niveau de Windows qui enregistre des événements détaillés sur l’activité du système (CPU, mémoire, disque, réseau, pilotes, etc.). Ces événements sont collectés dans un fichier ETL, qui sert de journal chronologique des comportements et goulots d’étranglement. L’intérêt est de corréler précisément un symptôme (freeze, latence, pic CPU) à une période et à des composants impliqués. C’est une approche instrumentée et reproductible, plus fiable qu’une impression de lenteur. En contrepartie, l’analyse peut être dense car elle dépend de la qualité de la capture et du bon choix des fournisseurs d’événements.

À quoi sert le Model Context Protocol (MCP) quand on veut interroger des données de performance avec une IA ?

Le Model Context Protocol (MCP) est une couche d’intégration qui permet à un assistant IA d’accéder à des outils et à des sources de données de façon structurée, via des connecteurs et des appels cadrés. Concrètement, il sert à relier une interface en langage naturel à un moteur d’analyse (ici, l’outillage de performance Windows) sans que l’IA invente des accès aux fichiers ou aux métriques. L’IA peut alors demander des extractions ciblées, naviguer dans des fenêtres temporelles, ou comparer des périodes, tout en s’appuyant sur des requêtes explicites. Cela améliore la pertinence des réponses, mais ne garantit pas l’exactitude : les résultats restent dépendants des données et des requêtes réellement exécutées. MCP n’est pas un format de trace, c’est un protocole d’orchestration entre le modèle et des outils.

Pourquoi l’analyse des piles d’appels (call stacks) est-elle centrale pour trouver ce qui coûte cher en performances ?

Une pile d’appels décrit la chaîne de fonctions qui a conduit à une action donnée (par exemple une attente d’E/S, un traitement CPU, un appel système). En profilage, elle permet d’attribuer un coût (temps CPU, temps bloqué, allocations mémoire) non seulement à un processus, mais à des fonctions précises et à leur contexte d’exécution. C’est souvent le niveau de granularité nécessaire pour savoir quoi corriger dans un logiciel ou identifier un pilote problématique. Selon le type de trace, la pile peut être plus ou moins complète (symboles disponibles, frames manquantes, optimisations du compilateur). Une pile d’appels indique où le temps part, mais elle ne dit pas automatiquement quelle modification de code est la bonne : il faut interpréter la cause (contention, verrou, I/O, scheduling).