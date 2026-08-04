Un mouchard lancé à chaque démarrage, des données envoyées toutes les quinze minutes et des ressources grignotées en silence. Le scénario décrit par Xilly sur X avait tout pour inquiéter les utilisateurs de Windows 11. Ce spécialiste de l'optimisation des PC gaming accuse en effet le service Windows Health and Optimized Experiences, ou whesvc, de surveiller le processeur, les températures et la batterie tout en consommant inutilement des ressources sur les ordinateurs de bureau.

Ce week-end, l'accusation a rapidement circulé sur X jusqu'à provoquer la réaction de Scott Hanselman, vice-président de Microsoft. Et celui-ci n'a guère apprécié la manière d'accuser son entreprise.

Un service bien réel, mais loin d'être secret

Premier problème dans le récit de Xilly, whesvc n'est pas caché ni nouveau. Le service a déjà été repéré en mai 2025 dans une version Canary de Windows 11, avant d'être documenté par Microsoft quelques semaines plus tard.