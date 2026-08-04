Le créateur de contenus Xilly affirme qu'un service de Windows 11 surveille inutilement les ordinateurs et pénalise leurs performances. Microsoft dénonce quant à lui une présentation trompeuse, étayée par aucune mesure.
Un mouchard lancé à chaque démarrage, des données envoyées toutes les quinze minutes et des ressources grignotées en silence. Le scénario décrit par Xilly sur X avait tout pour inquiéter les utilisateurs de Windows 11. Ce spécialiste de l'optimisation des PC gaming accuse en effet le service Windows Health and Optimized Experiences, ou whesvc, de surveiller le processeur, les températures et la batterie tout en consommant inutilement des ressources sur les ordinateurs de bureau.
Ce week-end, l'accusation a rapidement circulé sur X jusqu'à provoquer la réaction de Scott Hanselman, vice-président de Microsoft. Et celui-ci n'a guère apprécié la manière d'accuser son entreprise.
Un service bien réel, mais loin d'être secret
Premier problème dans le récit de Xilly, whesvc n'est pas caché ni nouveau. Le service a déjà été repéré en mai 2025 dans une version Canary de Windows 11, avant d'être documenté par Microsoft quelques semaines plus tard.
L'un de ses rôles documentés consiste à enregistrer localement des traces techniques lorsqu'un problème de performances est détecté. Selon Hanselman, ces informations ne sont pas discrètement expédiées à Microsoft tous les quarts d'heure. Elles ne sont transmises que lorsque l'utilisateur envoie lui-même un signalement depuis le Hub de commentaires (accessible via le raccourci clavier Win+F).
Par ailleurs, le VP de Microsoft conteste l'idée selon laquelle le service serait uniquement utile aux ordinateurs portables. Les données recueillies peuvent aussi aider à diagnostiquer certains ralentissements sur une machine de bureau.
Le principal vide se trouve toutefois du côté des preuves. Xilly, qui vend par ailleurs des prestations d'optimisation, ne fournit pas de test comparatif démontrant que whesvc ralentit réellement Windows 11 ou pénalise les performances dans les jeux vidéo. Et à notre connaissance, aucune mesure indépendante n'a mis en évidence un impact significatif de ce service sur le comportement des PC. Affaire à suivre…
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