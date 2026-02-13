L'outil va bien plus loin que la simple performance brute et s'attaque à la confidentialité. Il intègre un journal de surveillance des périphériques critiques souvent négligé par Microsoft. Si une application a accédé à votre webcam, votre micro ou votre localisation à votre insu, AppControl le sait, l'enregistre et vous le notifie. L'interface réussit le tour de force de rester fluide et lisible, adoptant les codes visuels modernes de Windows 11 sans la lourdeur habituelle des usines à gaz de monitoring système. Là où Microsoft propose un tableau de bord éphémère, AppControl offre un historique complet et auditable.