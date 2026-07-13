Difficile d'ignorer les mesures effectuées par le même Windows Latest : à peine ouvert, sans la moindre tâche en cours, Copilot occupait près de 800 Mo de mémoire sur une machine de 32 Go, et sa consommation peut grimper jusqu'à 1 Go en usage actif. La raison est connue depuis la refonte du printemps : l'application embarque une copie privée de Microsoft Edge, au point d'apparaître dans le Gestionnaire des tâches dans la catégorie des navigateurs. L'ancienne application native, elle, restait sous les 100 Mo. Un rapport de un à dix, pour le même bouton dans la barre des tâches.

Copilot le savant, Copilot l'impuissant

Avant de confier votre machine au docteur Copilot, une précision s'impose sur la nature de la consultation. PC Insights lit un état, il n'établit pas de cause : savoir que la mémoire est occupée à 90 % ne dit pas quel processus fautif mérite la désinstallation, ni si le coupable est un pilote, une application ou le système lui-même. Utile pour les néophytes qui ne savent pas où Windows range ces informations, insuffisant pour remplacer un vrai dépannage.

En attendant l'arrivée de PC Insights en France, le Gestionnaire des tâches reste gratuit, instantané et sobre : vous y trouverez d'ailleurs Copilot, sagement rangé parmi les navigateurs.