Microsoft teste PC Insights, une fonction qui charge Copilot d'expliquer pourquoi votre machine ralentit. L'assistant engloutit lui-même jusqu'à 1 Go de mémoire vive. Le diagnostic promet d'être savoureux.
Les PC qui raments sont une source inépuisable de frustration, et Microsoft pense avoir trouvé le bon interlocuteur pour en parler : son assistant maison. Le média spécialisé Windows Latest a repéré dans le code de l'application Copilot les références d'une fonction baptisée PC Insights, dont Microsoft a confirmé le déploiement progressif aux États-Unis. L'idée tient en une phrase : poser une question en langage naturel (« qu'est-ce qui ralentit mon PC ? ») et laisser l'IA consulter l'état de la machine pour y répondre.
PC Insights, un bilan de santé en langage naturel
Concrètement, la fonction autorise Copilot à lire l'état des ressources système : processeur, mémoire vive, carte graphique, stockage, batterie, réseau, jusqu'aux périphériques connectés. L'utilisateur donne son accord, pose sa question, et l'assistant restitue le tout en conversation, sans passer par les panneaux de configuration que personne n'ouvre jamais (avouez, vous non plus).
- Intégration de DALL-E 3 pour une création d'images plus créatives et réalistes
- Capacité de traitement des images par GPT-4 Vision pour des réponses contextuelles précises
- Interface conviviale et intégrée dans divers produits Microsoft
Difficile d'ignorer les mesures effectuées par le même Windows Latest : à peine ouvert, sans la moindre tâche en cours, Copilot occupait près de 800 Mo de mémoire sur une machine de 32 Go, et sa consommation peut grimper jusqu'à 1 Go en usage actif. La raison est connue depuis la refonte du printemps : l'application embarque une copie privée de Microsoft Edge, au point d'apparaître dans le Gestionnaire des tâches dans la catégorie des navigateurs. L'ancienne application native, elle, restait sous les 100 Mo. Un rapport de un à dix, pour le même bouton dans la barre des tâches.
Copilot le savant, Copilot l'impuissant
Avant de confier votre machine au docteur Copilot, une précision s'impose sur la nature de la consultation. PC Insights lit un état, il n'établit pas de cause : savoir que la mémoire est occupée à 90 % ne dit pas quel processus fautif mérite la désinstallation, ni si le coupable est un pilote, une application ou le système lui-même. Utile pour les néophytes qui ne savent pas où Windows range ces informations, insuffisant pour remplacer un vrai dépannage.
En attendant l'arrivée de PC Insights en France, le Gestionnaire des tâches reste gratuit, instantané et sobre : vous y trouverez d'ailleurs Copilot, sagement rangé parmi les navigateurs.