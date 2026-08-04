C'est une micro-crise qui vient de se passer du côté de l'App Store. Apple y a durant quelques heures banni l'application Telegram, pour un motif assez grave.
Depuis deux ans, la vie de Telegram n'est pas du tout un long fleuve tranquille. Son fondateur Pavel Durov a ainsi été arrêté en août 2024 en France, avant, plus récemment, d'être entré dans le viseur des autorités russes. Quant à l'application Telegram, elle est poursuivie en justice depuis quelques jours en Australie pour ne pas avoir retiré du contenu à caractère terroriste, notamment en lien avec les attentats de Christchurch (2019) et de Buffalo (2022). Et en ce début de semaine, une nouvelle polémique a éclaté, avec Apple cette fois.
L'application Telegram disparaît quelques heures de l'App Store à cause de contenu relatif aux abus sexuels sur enfants
Ça vous a peut-être échappé, tant ça a été bref. Mais Apple a retiré Telegram de son App Store partout dans le monde durant quelques heures, après la découverte de contenu en lien avec des abus sexuels sur les enfants.
« L'application a ensuite été rétablie après que le développeur a rapidement supprimé le contenu et banni l'utilisateur qui l'avait publié » a par ailleurs précisé un porte-parole d'Apple. Telegram de son côté a toujours expliqué avoir une politique de tolérance zéro sur ces contenus, ayant bloqué cette année près de 338 000 groupes et chaînes pour cette raison.
Telegram demande un traitement équitable
Cela n'a pas empêché Telegram de pointer du doigt une décision que l'application de Pavel Durov juge disproportionnée, et injuste. « Je suis sûr que cette ligne de conduite s'appliquera de la même manière à toutes les autres applications de la boutique à l'avenir, n'est-ce pas ? Apple » a ainsi posté ironiquement le compte X de Telegram, en réponse à un utilisateur qui faisait état de cette décision.
L'application a reçu dans la polémique le soutien de Tim Sweeney, patron d'Epic Games, qui a été en guerre contre Apple pendant de nombreuses années. « Apple a déclaré avoir retiré l'application, qui était accessible à un milliard d'utilisateurs, parce qu'un utilisateur de Telegram avait publié un contenu odieux et illégal. La société n'a toutefois pas précisé comment, si tel était le critère de retrait des applications, une application de messagerie, quelle qu'elle soit, pourrait fonctionner à grande échelle, y compris iMessage » a-t-il plaidé.
- Fonctions sociales
- Nombreuses options de personnalisation
- Les appels vidéo à 30 intervenants