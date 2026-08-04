Ça vous a peut-être échappé, tant ça a été bref. Mais Apple a retiré Telegram de son App Store partout dans le monde durant quelques heures, après la découverte de contenu en lien avec des abus sexuels sur les enfants.

« L'application a ensuite été rétablie après que le développeur a rapidement supprimé le contenu et banni l'utilisateur ⁠qui l'avait publié » a par ailleurs précisé un porte-parole d'Apple. Telegram de son côté a toujours expliqué avoir une politique de tolérance zéro sur ces contenus, ayant bloqué cette année près de 338 000 groupes et chaînes pour cette raison.