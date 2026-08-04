Concrètement, la clôture fonctionne comme un immense bidon caché à la vue de tous. L'eau qui tombe sur le toit du bâtiment auquel elle est rattachée est captée par les gouttières habituelles, puis redirigée vers la clôture au lieu de filer dans les égouts. Elle patiente ensuite dans des réservoirs discrets, logés entre les poteaux. Et il n'y a pas de capteur ni de pompe sophistiquée pour faire ce travail. « Tout est low-tech », nous dit Jean-Baptiste Landes, qui tient à rappeler qu'aucune prouesse électronique ne se cache dans la structure elle-même. Résultat, selon lui : « ça devient un outil de gestion de l'eau de pluie », qu'il suffit ensuite de libérer d'un tour de robinet pour arroser massifs et jardins.