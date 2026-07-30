Après plusieurs annonces autour de Copilot qui n’ont pas franchement emballé les foules, Microsoft prépare une amélioration bien plus terre à terre pour Outlook. Le calendrier mobile va bientôt simplifier une manipulation courante.
Il faut croire que Microsoft ne réserve pas à Outlook que des nouveautés estampillées Copilot. Alors que l’assistant doit bientôt gagner une entrée dédiée dans Outlook classique et que Redmond vient de renoncer au déploiement de Copilot Search, une fonction bien plus simple se profile désormais sur mobile. Pas d’intelligence artificielle ici, mais un moyen beaucoup plus rapide de reprogrammer un rendez-vous sans ouvrir sa fiche ni jongler avec les champs horaires.
Un rendez-vous déplacé du bout du doigt
Aujourd’hui, décaler une réunion dans Outlook mobile oblige encore à ouvrir l’événement, à modifier son horaire, puis à enregistrer le changement. Microsoft veut raccourcir tout ce parcours avec une manipulation beaucoup plus directe.
Dans les vues Jour et plusieurs jours du calendrier, il suffira bientôt de maintenir un rendez-vous, puis de le faire glisser jusqu’au créneau souhaité. Une petite amélioration, mais un vrai gain de temps quand les réunions s’enchaînent ou qu’une journée doit être réorganisée à la dernière minute.
Microsoft reste aussi discrète sur son fonctionnement précis : on ignore encore comment seront traités les conflits d’agenda, les rendez-vous récurrents ou les réunions organisées par une autre personne. Toujours est-il que, pour une fois, l’entreprise montre qu’une amélioration utile n’a pas nécessairement besoin de Copilot.
- storage15 Go de stockage
- securityChiffrement natif en option
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction USA
Outlook regroupe messagerie, calendrier, contacts et gestion de tâches dans une seule interface. L'application est disponible sur toutes les plateformes, avec ou sans abonnement Microsoft 365.
- Interface claire et intuitive
- Synchronisation multi-appareils
- Intégration Microsoft 365
- Moins fluide sur Mac
- Notifications parfois instables
- Nécessite un compte Microsoft