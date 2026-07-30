Aujourd’hui, décaler une réunion dans Outlook mobile oblige encore à ouvrir l’événement, à modifier son horaire, puis à enregistrer le changement. Microsoft veut raccourcir tout ce parcours avec une manipulation beaucoup plus directe.

Dans les vues Jour et plusieurs jours du calendrier, il suffira bientôt de maintenir un rendez-vous, puis de le faire glisser jusqu’au créneau souhaité. Une petite amélioration, mais un vrai gain de temps quand les réunions s’enchaînent ou qu’une journée doit être réorganisée à la dernière minute.

Prévu en août 2026 , le déploiement se limitera dans un premier temps aux applications Android et iOS, la feuille de route ne faisant aucune mention d’Outlook sur le Web ni des versions de bureau. Comme souvent avec les fonctions annoncées par Microsoft 365, cette échéance reste toutefois susceptible d’évoluer.

Microsoft reste aussi discrète sur son fonctionnement précis : on ignore encore comment seront traités les conflits d’agenda, les rendez-vous récurrents ou les réunions organisées par une autre personne. Toujours est-il que, pour une fois, l’entreprise montre qu’une amélioration utile n’a pas nécessairement besoin de Copilot.