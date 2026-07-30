La première nouveauté concerne la dictée. En maintenant la touche Fn du clavier enfoncée, l'utilisateur peut désormais parler depuis n'importe quelle fenêtre ouverte. Gemini retranscrit alors les propos sous forme de texte directement à l'emplacement du curseur, tout en supprimant automatiquement certaines hésitations et mots de remplissage, comme les « euh » et les « hum ».

La fonction est activée par défaut et ne demande donc aucune configuration particulière de votre part. Elle peut servir à rédiger un e-mail, répondre à un message Slack ou encore préparer un document sans avoir à utiliser un outil de dictée distinct. Google déploie cette possibilité à l'échelle mondiale auprès des utilisateurs de l'application Gemini sur macOS.

Si, pour le moment, la dictée fonctionne uniquement en anglais, Google prévoit toutefois d'ajouter d'autres langues un peu plus tard durant l'année.