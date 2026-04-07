Google a discrètement lancé hier une nouvelle application de dictée vocale boostée à l'intelligence artificielle. Elle n'est toutefois disponible que sur iOS.
Mais que se passe-t-il chez Google ? Ces derniers mois, la firme de Mountain View a multiplié les incursions dans l'écosystème de son rival Apple : Gemini a été intégré dans Siri, un nouvel accord concernant l'entraînement des modèles de la firme à la pomme a été tissé, l'interopérabilité entre QuickShare et AirDrop a été renforcée et Google a même poussé le vice jusqu'à déployer sa solution Meet dans CarPlay avant Android Auto… On apprend aujourd'hui qu'une nouvelle app Google vient de pointer le bout de son nez… sur iOS.
Google déploie une app de dictée vocale IA
Google a déployé en toute discrétion dans l'App Store une nouvelle application de dictée IA nommée Google AI Edge Eloquent. L'outil, qui est notamment capable de supprimer automatiquement les mots parasites, permet à l'utilisateur de dicter du texte et d'obtenir une transcription en temps réel.
Utilisable hors ligne, Google AI Edge Eloquent utilise la puissance de l'IA Gemma pour traiter le texte fourni : cette dernière peut citer les points clés d'un discours ou modifier la longueur ou le ton du texte. Il est aussi possible, si besoin est, d'utiliser des modèles Gemini disponibles en ligne pour parfaire le nettoyage du texte, mais aussi se baser sur le compte Gmail de l'utilisateur pour ajouter des mots personnalisés (mots-clés, jargon, noms propres, etc.).
Google boude le Play Store au profit de l'App Store
Google AI Edge Eloquent est disponible sans abonnement et Google n'a, pour l'instant, fixé aucune limite d'utilisation, un choix qui devrait lui permettre de damer le pion à certains concurrents payants. L'app inclut notamment un historique de sessions et peut indiquer la vitesse de transcription, le nombre de mots dictés et bien plus encore. Un clavier par défaut est notamment dans les tuyaux pour une meilleure intégration avec le système mobile d'Apple.
Hélas, il s'agit pour l'instant d'un outil expérimental qui n'est pas accessible globalement : impossible, pour l'heure, d'y accéder dans notre pays. Si seule une version iOS est proposée pour le moment, les choses pourraient cependant évoluer bientôt : TechCrunch a remarqué que l'App Store indiquait l'arrivée prochaine d'une version Android, incluant notamment l'arrivée d'un bouton flottant. Ces mentions semblent, depuis, avoir été retirées de la description de l'application.
On ne sait pas pour vous, mais on espère pouvoir un jour tester cette nouveauté.