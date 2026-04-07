Mais que se passe-t-il chez Google ? Ces derniers mois, la firme de Mountain View a multiplié les incursions dans l'écosystème de son rival Apple : Gemini a été intégré dans Siri, un nouvel accord concernant l'entraînement des modèles de la firme à la pomme a été tissé, l'interopérabilité entre QuickShare et AirDrop a été renforcée et Google a même poussé le vice jusqu'à déployer sa solution Meet dans CarPlay avant Android Auto… On apprend aujourd'hui qu'une nouvelle app Google vient de pointer le bout de son nez… sur iOS.