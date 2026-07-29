En revanche, l'interface OxygenOS, propre à OnePlus, semble arriver en bout de course. Dans sa communication officielle sur l'ajustement de ses activités, la marque indique que ColorOS 17, l'interface utilisée sur les téléphones Oppo, sera proposée aux utilisateurs. Ce qui laisse clairement entendre qu'OxygenOS 16 sera la dernière version de cette interface. Les clients pourront passer à ColorOS 17 lorsqu'une version sera disponible pour leur appareil, et auront également la possibilité de revenir à OxygenOS 16 une fois qu'un outil de retour en arrière sera mis à disposition.