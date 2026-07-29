OnePlus a officiellement quitté l'Europe et les États-Unis. Cependant, qu'en est-il de la sécurité des smartphones après cet arrêt prévu ? Les appareils seront-ils toujours mis à jour ? Faisons le point.
La marque chinoise OnePlus a annoncé son retrait des marchés nord-américain et européen en 2026. Plus aucun smartphone, tablette, appareil pliable ou écouteur ne sera commercialisé dans ces zones du monde. L'entreprise concentrera désormais ses efforts sur l'Asie et l'Inde, où elle est en concurrence avec d'autres marques chinoises, dont sa propre société sœur Oppo. Face à cette décision, les utilisateurs qui possèdent déjà un appareil OnePlus sont en droit de se demander ce qu'il advient de la sécurité de leur téléphone.
Du changement dans l'interface
OnePlus a indiqué qu'il honorerait ses engagements en matière de mises à jour logicielles, et que les garanties ainsi que les contrats OnePlus Care resteraient valables. Tous les modèles haut de gamme depuis le OnePlus 11, à l'exception du 11R, devraient donc recevoir la mise à jour Android 17.
En revanche, l'interface OxygenOS, propre à OnePlus, semble arriver en bout de course. Dans sa communication officielle sur l'ajustement de ses activités, la marque indique que ColorOS 17, l'interface utilisée sur les téléphones Oppo, sera proposée aux utilisateurs. Ce qui laisse clairement entendre qu'OxygenOS 16 sera la dernière version de cette interface. Les clients pourront passer à ColorOS 17 lorsqu'une version sera disponible pour leur appareil, et auront également la possibilité de revenir à OxygenOS 16 une fois qu'un outil de retour en arrière sera mis à disposition.
OnePlus avait étendu la durée de mises à jour
Concernant la durée de prise en charge, OnePlus a progressivement étendu ses mises à jour ces dernières années. En 2023, les modèles haut de gamme bénéficiaient de quatre ans de mises à jour Android et cinq ans de correctifs de sécurité, tandis que les modèles d'entrée de gamme se limitaient à deux ans de mises à jour système et trois ans de sécurité.
En 2025, la politique des quatre ans de mises à jour Android a été étendue à la gamme R et aux téléphones Nord, et la couverture sécurité a été portée à six ans pour l'ensemble des appareils.
Voici le détail de la prise en charge pour les modèles distribués en Europe :
- OnePlus 11 : correctifs de sécurité jusqu'en février 2028
- OnePlus 12R : mises à jour système jusqu'en janvier 2027, sécurité jusqu'en janvier 2028
- OnePlus 12 : mises à jour système jusqu'en janvier 2028, sécurité jusqu'en janvier 2029
- OnePlus 13 et 13R : mises à jour système jusqu'en janvier 2029, sécurité jusqu'en janvier 2031
- OnePlus 15 et 15R : mises à jour système jusqu'en novembre 2029, sécurité jusqu'en novembre 2031
Les appareils de la gamme Nord commercialisés en Europe ne bénéficient quant à eux plus d'aucun support.