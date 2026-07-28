Les restrictions à l'export de machines ASML imposées à la Chine ralentissent son développement dans le secteur des semi-conducteurs. Mais une société locale commence à se développer dans le même domaine que le géant hollandais.
La Chine est l'objet depuis plusieurs années de restrictions à l'importation des meilleures machines ASML - le géant hollandais dont les machines de photolithographie sont indispensables à la production des puces les plus avancées. Il s'agit ici d'un des freins les plus puissants imposés par son rival chinois, dans leur compétition technologique. Mais l'on peut se demander aujourd'hui combien de temps ce frein sera efficace, au vu des dernières nouvelles.
Shanghai Aishengna Electronic Technology, la future alternative chinoise à ASML ?
Et si ASML n'était plus un jour la seule entreprises à fournir les meilleurs machines de lithographie ? Si cette perspective est encore lointaine, il semble que le gant ait été jeté du côté de la Chine. En effet, selon Reuters, la Chine a commencé à assembler ses propres machines de lithographie DUV.
C'est une petite entreprise d'État encore peu connue, Shanghai Aishengna Electronic Technology, qui est la locomotive de l'effort entamé au sein de l'empire du Milieu. Celle-ci intègre des équipes issues des meilleures startups chinoises de lithographie dans sa production.
20 machines de lithographie DUV seront livrées l'an prochain
Une production qui devrait rapidement commencer à donner des résultats. D'après The Information, cette entreprise devrait entraîner la livraison de 5 machines DUV cette année, avant une montée en puissance qui devrait entraîner la livraison en 2027 de 20 autres machines. Parmi les sociétés qui recevront ces machines, The Information cite le fondeur bien connu SMIC, Hua Hong Semiconductor ainsi que CXMT.
Du côté de Reuters, on ajouter que l'on ne s'attend pas pour le moment en Chine à donner naissance à des machines d'une qualité similaire à celles d'ASML. Mais si l'on est encore loin de la lithographie EUV, au vu de la capacité de la tech chinoise à progresser très rapidement dans les secteurs où elle s'investit, on peut se demander si, dans quelques années, d'éventuels rivaux d'ASML ne vont pas commencer à émerger au sein de la seconde économie mondiale.