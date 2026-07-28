Et si ASML n'était plus un jour la seule entreprises à fournir les meilleurs machines de lithographie ? Si cette perspective est encore lointaine, il semble que le gant ait été jeté du côté de la Chine. En effet, selon Reuters, la Chine a commencé à assembler ses propres machines de lithographie DUV.

C'est une petite entreprise d'État encore peu connue, Shanghai Aishengna Electronic Technology, qui est la locomotive de l'effort entamé au sein de l'empire du Milieu. Celle-ci intègre des équipes issues des meilleures startups chinoises de lithographie dans sa production.