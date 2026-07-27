Les deux opérateurs assurent vouloir avancer main dans la main avec la FCC et l'ensemble des parties prenantes pour une migration sans accroc. Ni SES ni Eutelsat ne précisent pour l'heure l'usage qu'ils comptent faire de ces sommes, mais le calendrier, lui, est établi. En tout cas, au-delà des sommes évoquées, c'est surtout la fin d'une incertitude réglementaire qui pesait depuis des années sur ces deux opérateurs qui pourrait leur permettre, enfin, de tourner la page et de se concentrer sur leurs prochains défis, entre concurrence des mégaconstellations et course au multi-orbite.