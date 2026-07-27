Une station-service de l'Essonne vient d'écoper d'une amende de 12 000 euros pour ne pas avoir mis à jour ses prix carburants sur le site du gouvernement pendant plusieurs mois, au détriment des automobilistes.
Depuis plusieurs années, le site prix-carburants.gouv.fr permet à chacun de comparer les tarifs en ligne, en quelques clics, avant de faire le plein. Mais pour que l'outil fonctionne, il faut que les stations jouent le jeu et actualisent leurs prix en temps réel. Or, à Quincy-sous-Sénart, dans l'Essonne, un exploitant a visiblement pris cette obligation avec beaucoup de légèreté, et il vient de le payer cher, en étant sanctionné la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Plusieurs mois sans mise à jour des prix carburants pour cette station-service sanctionnée par la DGCCRF
La société Grand Garage Feray, qui gère une station-service dans l'Essonne, s'est vue infliger une amende administrative de 12 000 euros le 19 juin 2026, nous apprend la DGCCRF ce lundi 27 juillet. En cause : une absence totale de mise à jour de ses prix carburants sur le site du gouvernement. Il est important de rappeler que depuis un arrêté ministériel de 2006, toute station qui distribue au moins 500 m³ de carburant par an est légalement tenue d'afficher ses tarifs en ligne.
Le silence de la station a duré du 21 novembre 2025 au 9 mars 2026, soit plus de trois mois sans la moindre actualisation. Ce délai a évidemment été un fait aggravant, surtout sur un marché où les prix bougent parfois d'un jour à l'autre, et qui tombait en plus en pleine période de hausse et de forte instabilité des tarifs à la pompe.
C'est d'ailleurs un contrôle mené sur le terrain, le 10 mars 2026 par les enquêteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, rattachés à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de l'Essonne, qui a permis de mettre fin à cette anomalie et de déclencher la procédure de sanction.
Des écarts jusqu'à 14 centimes le litre pour les automobilistes
Sur place, les agents ont pu constater l'écart entre l'affichage en ligne et la réalité du tarif à la pompe. Les enquêteurs ont relevé des différences allant de 6 à 14 centimes le litre, systématiquement en défaveur des automobilistes venus faire le plein en pensant payer le prix annoncé sur internet.
Pour la DGCCRF, le problème ne peut pas tomber sous le coup de l'oubli administratif. Ce sont bien des consommateurs, venus anticiper leur budget carburant grâce au site officiel, qui se sont retrouvés lésés sans le savoir. D'autant plus que ce n'était pas un coup d'essai. L'entreprise avait déjà fait l'objet d'une mesure pédagogique en 2024, ce qui, selon la DGCCRF, ne lui permettait pas d'ignorer la règlementation applicable en matière d'affichage des prix.