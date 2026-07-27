Depuis plusieurs années, le site prix-carburants.gouv.fr permet à chacun de comparer les tarifs en ligne, en quelques clics, avant de faire le plein. Mais pour que l'outil fonctionne, il faut que les stations jouent le jeu et actualisent leurs prix en temps réel. Or, à Quincy-sous-Sénart, dans l'Essonne, un exploitant a visiblement pris cette obligation avec beaucoup de légèreté, et il vient de le payer cher, en étant sanctionné la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).