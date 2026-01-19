Mauvaise nouvelle pour Europropane. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient d'épingler ce fournisseur spécialisé dans le gaz propane pour particuliers. Cinq infractions ont été relevées lors d'une enquête menée par les agents installés dans le Bas-Rhin, toutes liées à un défaut criant d'information envers les clients. Une sanction qui tombe à un moment où les prix de l'énergie s'envolent.