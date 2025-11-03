Ce lundi 3 novembre, les services de la Répression des fraudes nous apprennent avoir sanctionné l'entreprise Synergie Transition pour pratiques commerciales illégales. Une enquête menée en Seine-Saint-Denis entre juin 2023 et janvier 2025 a permis de documenter trois infractions majeures au Code de la consommation. Cette condamnation à 30 000 euros d'amende intervient alors que l'entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés il y a près d'un mois.