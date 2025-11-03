La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a infligé une amende de 30 000 euros à la société Synergie Transition, accusée de démarchage abusif dans le photovoltaïque.
Ce lundi 3 novembre, les services de la Répression des fraudes nous apprennent avoir sanctionné l'entreprise Synergie Transition pour pratiques commerciales illégales. Une enquête menée en Seine-Saint-Denis entre juin 2023 et janvier 2025 a permis de documenter trois infractions majeures au Code de la consommation. Cette condamnation à 30 000 euros d'amende intervient alors que l'entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés il y a près d'un mois.
Trois violations flagrantes du droit des consommateurs
L'entreprise Synergie Transition, épinglée par des consommateurs mais aussi par certains juristes, était dans le viseur de la DGCCRF pour plusieurs raisons. D'abord, la Répression des fraudes lui reprochait l'absence totale d'information pré-contractuelle remise sur support papier ou durable. Concrètement, les clients signaient des contrats sans recevoir le moindre document détaillant leurs droits. Une pratique qui les privait de toute protection légale.
Autrement manquement, l'entreprise omettait systématiquement d'informer ses prospects de leur droit à s'inscrire sur Bloctel. La liste d'opposition au démarchage téléphonique permet pourtant aux consommateurs de se protéger des appels commerciaux non sollicités, un droit fondamental sciemment caché par les commerciaux.
Enfin, Synergie Transition lançait les installations avant l'expiration du délai légal de rétractation de 14 jours, sans recueillir l'accord express des clients. Cette technique verrouillait définitivement le consommateur dans son engagement et rendait impossible tout retour en arrière même en cas de doute ou de regret immédiat.
Un passif judiciaire déjà chargé pour le vendeur de panneaux solaires
On sait aussi qu'en septembre 2025, le tribunal de Mantes-la-Jolie avait déjà condamné Synergie Transition dans un dossier de démarchage frauduleux. Un couple avait obtenu l'annulation totale de son contrat de 37 500 euros ainsi que du crédit associé, et la banque Sofinco fut contrainte de rembourser l'intégralité des mensualités déjà prélevées.
La société, qui était basée à Montreuil, était dirigée par l'ancien directeur de Sibel Energie. Fait intéressant, cette dernière, tombée en faillite, partageait la même adresse que Synergie Transition. Une continuité troublante qui a sans doute alimenté les soupçons sur la reproduction d'un modèle commercial déjà défaillant.
Désormais radiée du RCS, l'entreprise aurait tout de même laissé des centaines de clients dans l'impasse. Pire encore, des escrocs se font désormais passer pour des services juridiques censés aider les victimes, comme certains peuvent en témoigner sur des forums spécialisés. Ce qui ajoute une escroquerie à l'escroquerie.