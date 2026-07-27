Prime Video et LG lancent Creator Original Picture Mode, un nouveau réglage permettant aux studios de définir la manière dont certains traitements d’image doivent être appliqués sur les téléviseurs OLED compatibles. Une sorte de Filmmaker Mode inversé, dont le fonctionnement soulève encore plusieurs questions.
Jusqu’ici, les plateformes de streaming transmettaient essentiellement au téléviseur un flux vidéo accompagné, selon les contenus, de métadonnées HDR. Le fabricant gardait ensuite la main sur ses algorithmes de traitement, tandis que l’utilisateur pouvait choisir son mode d’image et modifier les réglages à sa convenance.
LG et Prime Video veulent désormais aller un peu plus loin. Leur nouveau Creator Original Picture Mode permettra aux fournisseurs de contenus de transmettre directement au téléviseur certains paramètres définis par les studios.
Le Filmmaker Mode, mais à l’envers
Creator Original agit notamment sur le rendu des détails dans les zones sombres, l’équilibre des couleurs, la réduction du bruit et le traitement des mouvements. LG précise que des fournisseurs comme Amazon pourront piloter ces paramètres par l’intermédiaire d’une API, afin de rapprocher le résultat affiché à domicile de celui souhaité lors du mastering.
La philosophie diffère donc sensiblement de celle du Filmmaker Mode. Ce dernier cherche surtout à neutraliser les traitements susceptibles de dénaturer l’image : interpolation des mouvements, accentuation artificielle de la netteté ou réduction excessive du bruit.
Creator Original ne désactive pas nécessairement ces fonctions. Il donne plutôt aux créateurs la possibilité d’indiquer au téléviseur lesquelles utiliser, et potentiellement avec quelle intensité. En résumé, le Filmmaker Mode demande au téléviseur de ne presque rien faire, tandis que Creator Original lui indique ce qu’il doit faire.
Il ne s’agit toutefois pas d’un nouveau format HDR comparable au Dolby Vision ou au HDR10+. Creator Original intervient sur les traitements propres aux téléviseurs LG et pourra parfaitement fonctionner en parallèle d’un contenu Dolby Vision.
Seulement trois gammes de téléviseurs pour commencer
La fonction accompagne pour commencer la sortie de Masters of the Universe sur Prime Video. LG ne précise cependant pas encore combien d’autres films ou séries en profiteront, ni si les paramètres pourront évoluer scène par scène ou s’ils prendront simplement la forme d’un profil unique associé à chaque programme.
On ignore également ce qui se passera lorsque l’utilisateur aura préalablement modifié son mode d’image. Le téléviseur appliquera-t-il automatiquement les choix du studio ? Faudra-t-il activer manuellement Creator Original ? Les réglages personnels resteront-ils prioritaires ? LG n’a pour l’instant pas détaillé ces différents cas de figure.
L’idée n’en reste pas moins intéressante. Elle pourrait améliorer la cohérence du rendu entre le mastering et le téléviseur du spectateur. Mais elle ouvre aussi la porte à des modes d’image propres à chaque plateforme, voire à chaque film. Après les formats HDR concurrents et les nombreuses options proposées par les téléviseurs, l’écosystème pourrait donc encore gagner en complexité.