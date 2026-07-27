La fonction accompagne pour commencer la sortie de Masters of the Universe sur Prime Video. LG ne précise cependant pas encore combien d’autres films ou séries en profiteront, ni si les paramètres pourront évoluer scène par scène ou s’ils prendront simplement la forme d’un profil unique associé à chaque programme.



On ignore également ce qui se passera lorsque l’utilisateur aura préalablement modifié son mode d’image. Le téléviseur appliquera-t-il automatiquement les choix du studio ? Faudra-t-il activer manuellement Creator Original ? Les réglages personnels resteront-ils prioritaires ? LG n’a pour l’instant pas détaillé ces différents cas de figure.



L’idée n’en reste pas moins intéressante. Elle pourrait améliorer la cohérence du rendu entre le mastering et le téléviseur du spectateur. Mais elle ouvre aussi la porte à des modes d’image propres à chaque plateforme, voire à chaque film. Après les formats HDR concurrents et les nombreuses options proposées par les téléviseurs, l’écosystème pourrait donc encore gagner en complexité.